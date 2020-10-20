١ LAK إلى TVD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٦٧١٠١٠٩١ دولار التوفالو

1 TVD = ١٤٬٩٠٢٫٩ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى دولار التوفالو التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٠ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى دولار التوفالو

lak
LAK
tvd
TVD
١ LAK٠٫٠٠٠٠٦٧١٠١١ TVD
٥ LAK٠٫٠٠٠٣٣٥٥٠٥ TVD
١٠ LAK٠٫٠٠٠٦٧١٠١١ TVD
٢٥ LAK٠٫٠٠١٦٧٧٥٣ TVD
٥٠ LAK٠٫٠٠٣٣٥٥٠٥ TVD
١٠٠ LAK٠٫٠٠٦٧١٠١١ TVD
٥٠٠ LAK٠٫٠٣٣٥٥٠٥ TVD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٦٧١٠١١ TVD
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٣٣٥٥٠٥ TVD
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٦٧١٠١١ TVD

حوِّل دولار التوفالو إلى الكيب اللاوسي

tvd
TVD
lak
LAK
١ TVD١٤٬٩٠٢٫٩ LAK
٥ TVD٧٤٬٥١٤٫٤ LAK
١٠ TVD١٤٩٬٠٢٩ LAK
٢٥ TVD٣٧٢٬٥٧٢ LAK
٥٠ TVD٧٤٥٬١٤٤ LAK
١٠٠ TVD١٬٤٩٠٬٢٩٠ LAK
٥٠٠ TVD٧٬٤٥١٬٤٤٠ LAK
١٬٠٠٠ TVD١٤٬٩٠٢٬٩٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ TVD٧٤٬٥١٤٬٤٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ TVD١٤٩٬٠٢٩٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى TVD

1 LAK = ٠ TVD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل دولار التوفالو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٧٠٥٩٨٠٫٠٠٠٠٧٣٣٥٦
منخفض
٠٫٠٠٠٠٦٧٢٣٩٠٫٠٠٠٠٦٧٢٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٦٨٩٥٢٠٫٠٠٠٠٧٠٤٨١
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٦٦٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
tvd

TVD - دولار التوفالو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار التوفالو هو سعر الصرف للزوج TVD إلى USD. رمز العملة لـ Tuvaluan Dollars هو TVD. رمز العملة هو $.

More دولار التوفالو info

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