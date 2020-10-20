١ LAK إلى TRY

محوّل العملات مِن XE

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‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠١٤٦٨٩٠٧٣ الليرة التركية

1 TRY = ٦٨٠٫٧٧٨ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الليرة التركية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الليرة التركية

lak
LAK
try
TRY
١ LAK٠٫٠٠١٤٦٨٩١ TRY
٥ LAK٠٫٠٠٧٣٤٤٥٤ TRY
١٠ LAK٠٫٠١٤٦٨٩١ TRY
٢٥ LAK٠٫٠٣٦٧٢٢٧ TRY
٥٠ LAK٠٫٠٧٣٤٤٥٤ TRY
١٠٠ LAK٠٫١٤٦٨٩١ TRY
٥٠٠ LAK٠٫٧٣٤٤٥٤ TRY
١٬٠٠٠ LAK١٫٤٦٨٩١ TRY
٥٬٠٠٠ LAK٧٫٣٤٤٥٤ TRY
١٠٬٠٠٠ LAK١٤٫٦٨٩١ TRY

حوِّل الليرة التركية إلى الكيب اللاوسي

try
TRY
lak
LAK
١ TRY٦٨٠٫٧٧٨ LAK
٥ TRY٣٬٤٠٣٫٨٩ LAK
١٠ TRY٦٬٨٠٧٫٧٨ LAK
٢٥ TRY١٧٬٠١٩٫٥ LAK
٥٠ TRY٣٤٬٠٣٨٫٩ LAK
١٠٠ TRY٦٨٬٠٧٧٫٨ LAK
٥٠٠ TRY٣٤٠٬٣٨٩ LAK
١٬٠٠٠ TRY٦٨٠٬٧٧٨ LAK
٥٬٠٠٠ TRY٣٬٤٠٣٬٨٩٠ LAK
١٠٬٠٠٠ TRY٦٬٨٠٧٬٧٨٠ LAK

مخطط LAK إلى TRY

1 LAK = ٠ TRY

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الليرة التركية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٠٣٠٫٠٠١٥٤٥٧
منخفض
٠٫٠٠١٤٦٩٨٠٫٠٠١٤٦٩٨
المتوسط
٠٫٠٠١٤٩٤٩٠٫٠٠١٥٠٧٥
التقلب
٠٫٦٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
try

TRY - الليرة التركية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليرة التركية هو سعر الصرف للزوج TRY إلى USD. رمز العملة لـ Turkish Lire هو TRY. رمز العملة هو ₺.

More الليرة التركية info

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