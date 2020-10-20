١ LAK إلى TND

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠١٤١٣٠٥٦٩ الدينار التونسي

1 TND = ٧٬٠٧٦٫٨٦ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدينار التونسي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدينار التونسي

lak
LAK
tnd
TND
١ LAK٠٫٠٠٠١٤١٣٠٦ TND
٥ LAK٠٫٠٠٠٧٠٦٥٢٨ TND
١٠ LAK٠٫٠٠١٤١٣٠٦ TND
٢٥ LAK٠٫٠٠٣٥٣٢٦٤ TND
٥٠ LAK٠٫٠٠٧٠٦٥٢٨ TND
١٠٠ LAK٠٫٠١٤١٣٠٦ TND
٥٠٠ LAK٠٫٠٧٠٦٥٢٨ TND
١٬٠٠٠ LAK٠٫١٤١٣٠٦ TND
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٧٠٦٥٢٨ TND
١٠٬٠٠٠ LAK١٫٤١٣٠٦ TND

حوِّل الدينار التونسي إلى الكيب اللاوسي

tnd
TND
lak
LAK
١ TND٧٬٠٧٦٫٨٦ LAK
٥ TND٣٥٬٣٨٤٫٣ LAK
١٠ TND٧٠٬٧٦٨٫٦ LAK
٢٥ TND١٧٦٬٩٢١ LAK
٥٠ TND٣٥٣٬٨٤٣ LAK
١٠٠ TND٧٠٧٬٦٨٦ LAK
٥٠٠ TND٣٬٥٣٨٬٤٣٠ LAK
١٬٠٠٠ TND٧٬٠٧٦٬٨٦٠ LAK
٥٬٠٠٠ TND٣٥٬٣٨٤٬٣٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ TND٧٠٬٧٦٨٬٦٠٠ LAK

مخطط LAK إلى TND

1 LAK = ٠ TND

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدينار التونسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٤٥٣٩٠٫٠٠٠١٤٨٣٤
منخفض
٠٫٠٠٠١٤١٤٠٠٫٠٠٠١٤١٤٠
المتوسط
٠٫٠٠٠١٤٣٣٧٠٫٠٠٠١٤٥٤٧
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٥٣٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
tnd

TND - الدينار التونسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار التونسي هو سعر الصرف للزوج TND إلى USD. رمز العملة لـ Tunisian Dinars هو TND. رمز العملة هو د.ت.

More الدينار التونسي info

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