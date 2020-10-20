١ LAK إلى SZL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٨٢٩٩٠٠١٥ ليلانغيني سوازيلاندي

1 SZL = ١٬٢٠٤٫٩٦ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى ليلانغيني سوازيلاندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٩ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى ليلانغيني سوازيلاندي

lak
LAK
szl
SZL
١ LAK٠٫٠٠٠٨٢٩٩ SZL
٥ LAK٠٫٠٠٤١٤٩٥ SZL
١٠ LAK٠٫٠٠٨٢٩٩ SZL
٢٥ LAK٠٫٠٢٠٧٤٧٥ SZL
٥٠ LAK٠٫٠٤١٤٩٥ SZL
١٠٠ LAK٠٫٠٨٢٩٩ SZL
٥٠٠ LAK٠٫٤١٤٩٥ SZL
١٬٠٠٠ LAK٠٫٨٢٩٩ SZL
٥٬٠٠٠ LAK٤٫١٤٩٥ SZL
١٠٬٠٠٠ LAK٨٫٢٩٩ SZL

حوِّل ليلانغيني سوازيلاندي إلى الكيب اللاوسي

szl
SZL
lak
LAK
١ SZL١٬٢٠٤٫٩٦ LAK
٥ SZL٦٬٠٢٤٫٨٢ LAK
١٠ SZL١٢٬٠٤٩٫٦ LAK
٢٥ SZL٣٠٬١٢٤٫١ LAK
٥٠ SZL٦٠٬٢٤٨٫٢ LAK
١٠٠ SZL١٢٠٬٤٩٦ LAK
٥٠٠ SZL٦٠٢٬٤٨٢ LAK
١٬٠٠٠ SZL١٬٢٠٤٬٩٦٠ LAK
٥٬٠٠٠ SZL٦٬٠٢٤٬٨٢٠ LAK
١٠٬٠٠٠ SZL١٢٬٠٤٩٬٦٠٠ LAK

مخطط LAK إلى SZL

1 LAK = ٠ SZL

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل ليلانغيني سوازيلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٨٨٣٠٨٠٫٠٠٠٩٠٠٣٩
منخفض
٠٫٠٠٠٨١٧٠٥٠٫٠٠٠٨١٧٠٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٨٤٢٣٤٠٫٠٠٠٨٦٢٥٩
التقلب
٠٫٨٩٪؜٠٫٨٥٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
szl

SZL - ليلانغيني سوازيلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة ليلانغيني سوازيلاندي هو سعر الصرف للزوج SZL إلى USD. رمز العملة لـ Swazi Emalangeni هو SZL. رمز العملة هو E.

More ليلانغيني سوازيلاندي info

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