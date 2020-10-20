١ LAK إلى SYP

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٥٨٦٢٨٨٠٦ الجنيه السوري

1 SYP = ١٫٧٠٥٦٥ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الجنيه السوري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الجنيه السوري

lak
LAK
syp
SYP
١ LAK٠٫٥٨٦٢٨٨ SYP
٥ LAK٢٫٩٣١٤٤ SYP
١٠ LAK٥٫٨٦٢٨٨ SYP
٢٥ LAK١٤٫٦٥٧٢ SYP
٥٠ LAK٢٩٫٣١٤٤ SYP
١٠٠ LAK٥٨٫٦٢٨٨ SYP
٥٠٠ LAK٢٩٣٫١٤٤ SYP
١٬٠٠٠ LAK٥٨٦٫٢٨٨ SYP
٥٬٠٠٠ LAK٢٬٩٣١٫٤٤ SYP
١٠٬٠٠٠ LAK٥٬٨٦٢٫٨٨ SYP

حوِّل الجنيه السوري إلى الكيب اللاوسي

syp
SYP
lak
LAK
١ SYP١٫٧٠٥٦٥ LAK
٥ SYP٨٫٥٢٨٢٣ LAK
١٠ SYP١٧٫٠٥٦٥ LAK
٢٥ SYP٤٢٫٦٤١٢ LAK
٥٠ SYP٨٥٫٢٨٢٣ LAK
١٠٠ SYP١٧٠٫٥٦٥ LAK
٥٠٠ SYP٨٥٢٫٨٢٣ LAK
١٬٠٠٠ SYP١٬٧٠٥٫٦٥ LAK
٥٬٠٠٠ SYP٨٬٥٢٨٫٢٣ LAK
١٠٬٠٠٠ SYP١٧٬٠٥٦٫٥ LAK

مخطط LAK إلى SYP

1 LAK = ٠ SYP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الجنيه السوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٦٠٥٥٨٠٫٦١٩٨٣
منخفض
٠٫٥٨٦١١٠٫٥٨٦١١
المتوسط
٠٫٥٩٥٤٦٠٫٦٠٤٤٣
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
syp

SYP - الجنيه السوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه السوري هو سعر الصرف للزوج SYP إلى USD. رمز العملة لـ Syrian Pounds هو SYP. رمز العملة هو £.

More الجنيه السوري info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings