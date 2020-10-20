١ LAK إلى STN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠١٠٤٢٩٩٠٠ دوربا ساو توميان

1 STN = ٩٥٨٫٧٨٢ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى دوربا ساو توميان التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٩ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى دوربا ساو توميان

lak
LAK
stn
STN
١ LAK٠٫٠٠١٠٤٢٩٩ STN
٥ LAK٠٫٠٠٥٢١٤٩٥ STN
١٠ LAK٠٫٠١٠٤٢٩٩ STN
٢٥ LAK٠٫٠٢٦٠٧٤٨ STN
٥٠ LAK٠٫٠٥٢١٤٩٥ STN
١٠٠ LAK٠٫١٠٤٢٩٩ STN
٥٠٠ LAK٠٫٥٢١٤٩٥ STN
١٬٠٠٠ LAK١٫٠٤٢٩٩ STN
٥٬٠٠٠ LAK٥٫٢١٤٩٥ STN
١٠٬٠٠٠ LAK١٠٫٤٢٩٩ STN

حوِّل دوربا ساو توميان إلى الكيب اللاوسي

stn
STN
lak
LAK
١ STN٩٥٨٫٧٨٢ LAK
٥ STN٤٬٧٩٣٫٩١ LAK
١٠ STN٩٬٥٨٧٫٨٢ LAK
٢٥ STN٢٣٬٩٦٩٫٥ LAK
٥٠ STN٤٧٬٩٣٩٫١ LAK
١٠٠ STN٩٥٬٨٧٨٫٢ LAK
٥٠٠ STN٤٧٩٬٣٩١ LAK
١٬٠٠٠ STN٩٥٨٬٧٨٢ LAK
٥٬٠٠٠ STN٤٬٧٩٣٬٩١٠ LAK
١٠٬٠٠٠ STN٩٬٥٨٧٬٨٢٠ LAK

مخطط LAK إلى STN

1 LAK = ٠ STN

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل دوربا ساو توميان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٠٦٨٤٠٫٠٠١٠٩٤٢
منخفض
٠٫٠٠١٠٣٢٣٠٫٠٠١٠٣٢٣
المتوسط
٠٫٠٠١٠٥٠٣٠٫٠٠١٠٦٤٤
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٧٩٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
stn

STN - دوربا ساو توميان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دوربا ساو توميان هو سعر الصرف للزوج STN إلى USD. رمز العملة لـ Sao Tomean Dobras هو STN. رمز العملة هو Db.

More دوربا ساو توميان info

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