١ LAK إلى STD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

١٫٠٤٢٩٩٠٠ دوربا ساو توميان

1 STD = ٠٫٩٥٨٧٨٢ LAK

STD استُبدِلَت بـ STN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى دوربا ساو توميان التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٩ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى دوربا ساو توميان

lak
LAK
std
STD
١ LAK١٫٠٤٢٩٩ STD
٥ LAK٥٫٢١٤٩٥ STD
١٠ LAK١٠٫٤٢٩٩ STD
٢٥ LAK٢٦٫٠٧٤٨ STD
٥٠ LAK٥٢٫١٤٩٥ STD
١٠٠ LAK١٠٤٫٢٩٩ STD
٥٠٠ LAK٥٢١٫٤٩٥ STD
١٬٠٠٠ LAK١٬٠٤٢٫٩٩ STD
٥٬٠٠٠ LAK٥٬٢١٤٫٩٥ STD
١٠٬٠٠٠ LAK١٠٬٤٢٩٫٩ STD

حوِّل دوربا ساو توميان إلى الكيب اللاوسي

std
STD
lak
LAK
١ STD٠٫٩٥٨٧٨٢ LAK
٥ STD٤٫٧٩٣٩١ LAK
١٠ STD٩٫٥٨٧٨٢ LAK
٢٥ STD٢٣٫٩٦٩٥ LAK
٥٠ STD٤٧٫٩٣٩١ LAK
١٠٠ STD٩٥٫٨٧٨٢ LAK
٥٠٠ STD٤٧٩٫٣٩١ LAK
١٬٠٠٠ STD٩٥٨٫٧٨٢ LAK
٥٬٠٠٠ STD٤٬٧٩٣٫٩١ LAK
١٠٬٠٠٠ STD٩٬٥٨٧٫٨٢ LAK

مخطط LAK إلى STD

1 LAK = ٠ STD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل دوربا ساو توميان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٠٦٨٤٠٫٠٠١٠٩٤٢
منخفض
٠٫٠٠١٠٣٢٣٠٫٠٠١٠٣٢٣
المتوسط
٠٫٠٠١٠٥٠٣٠٫٠٠١٠٦٤٤
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٧٩٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
std

STD - دوربا ساو توميان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دوربا ساو توميان هو سعر الصرف للزوج STD إلى USD. رمز العملة لـ Sao Tomean Dobras هو STD. رمز العملة هو Db.

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