١ LAK إلى SRG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

١٫٣٨١٦٢٠٦ Surinamese Guilder

1 SRG = ٠٫٧٢٣٧٨٨ LAK

SRG استُبدِلَت بـ SRD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى Surinamese Guilder التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٩ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Surinamese Guilder

lak
LAK
srg
SRG
١ LAK١٫٣٨١٦٢ SRG
٥ LAK٦٫٩٠٨١ SRG
١٠ LAK١٣٫٨١٦٢ SRG
٢٥ LAK٣٤٫٥٤٠٥ SRG
٥٠ LAK٦٩٫٠٨١ SRG
١٠٠ LAK١٣٨٫١٦٢ SRG
٥٠٠ LAK٦٩٠٫٨١ SRG
١٬٠٠٠ LAK١٬٣٨١٫٦٢ SRG
٥٬٠٠٠ LAK٦٬٩٠٨٫١ SRG
١٠٬٠٠٠ LAK١٣٬٨١٦٫٢ SRG

حوِّل Surinamese Guilder إلى الكيب اللاوسي

srg
SRG
lak
LAK
١ SRG٠٫٧٢٣٧٨٨ LAK
٥ SRG٣٫٦١٨٩٤ LAK
١٠ SRG٧٫٢٣٧٨٨ LAK
٢٥ SRG١٨٫٠٩٤٧ LAK
٥٠ SRG٣٦٫١٨٩٤ LAK
١٠٠ SRG٧٢٫٣٧٨٨ LAK
٥٠٠ SRG٣٦١٫٨٩٤ LAK
١٬٠٠٠ SRG٧٢٣٫٧٨٨ LAK
٥٬٠٠٠ SRG٣٬٦١٨٫٩٤ LAK
١٠٬٠٠٠ SRG٧٬٢٣٧٫٨٨ LAK

مخطط LAK إلى SRG

1 LAK = ٠ SRG

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Surinamese Guilder

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٤٩٥٦٠٫٠٠١٦٥٧٨
منخفض
٠٫٠٠١٣٨١٢٠٫٠٠١٣٨١٢
المتوسط
٠٫٠٠١٤٣٧٨٠٫٠٠١٥٢٥٧
التقلب
١٫٦٠٪؜١٫٨٩٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
srg

SRG - Surinamese Guilder

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Surinamese Guilder هو سعر الصرف للزوج SRG إلى USD. رمز العملة لـ Surinamese Guilders هو SRG.

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