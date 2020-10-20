١ LAK إلى SRG

١ الكيب اللاوسي =
١٫٣٨١٦٢٠٦ Surinamese Guilder
1 SRG = ٠٫٧٢٣٧٨٨ LAK
SRG استُبدِلَت بـ SRD
محوّل العملات مِن XE
١ الكيب اللاوسي =
١٫٣٨١٦٢٠٦ Surinamese Guilder
1 SRG = ٠٫٧٢٣٧٨٨ LAK
SRG استُبدِلَت بـ SRD
LAK
SRG
|١ LAK
|١٫٣٨١٦٢ SRG
|٥ LAK
|٦٫٩٠٨١ SRG
|١٠ LAK
|١٣٫٨١٦٢ SRG
|٢٥ LAK
|٣٤٫٥٤٠٥ SRG
|٥٠ LAK
|٦٩٫٠٨١ SRG
|١٠٠ LAK
|١٣٨٫١٦٢ SRG
|٥٠٠ LAK
|٦٩٠٫٨١ SRG
|١٬٠٠٠ LAK
|١٬٣٨١٫٦٢ SRG
|٥٬٠٠٠ LAK
|٦٬٩٠٨٫١ SRG
|١٠٬٠٠٠ LAK
|١٣٬٨١٦٫٢ SRG
1 LAK = ٠ SRG
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠١٤٩٥٦
|٠٫٠٠١٦٥٧٨
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠١٣٨١٢
|٠٫٠٠١٣٨١٢
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠١٤٣٧٨
|٠٫٠٠١٥٢٥٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|١٫٦٠٪
|١٫٨٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.More الكيب اللاوسي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Surinamese Guilder هو سعر الصرف للزوج SRG إلى USD. رمز العملة لـ Surinamese Guilders هو SRG.
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