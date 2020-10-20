١ LAK إلى SRD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠١٣٨١٦٢٠٦ الدولار ‎السورينامي‎

1 SRD = ٧٢٣٫٧٨٨ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدولار ‎السورينامي‎ التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٩ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدولار ‎السورينامي‎

lak
LAK
srd
SRD
١ LAK٠٫٠٠١٣٨١٦٢ SRD
٥ LAK٠٫٠٠٦٩٠٨١ SRD
١٠ LAK٠٫٠١٣٨١٦٢ SRD
٢٥ LAK٠٫٠٣٤٥٤٠٥ SRD
٥٠ LAK٠٫٠٦٩٠٨١ SRD
١٠٠ LAK٠٫١٣٨١٦٢ SRD
٥٠٠ LAK٠٫٦٩٠٨١ SRD
١٬٠٠٠ LAK١٫٣٨١٦٢ SRD
٥٬٠٠٠ LAK٦٫٩٠٨١ SRD
١٠٬٠٠٠ LAK١٣٫٨١٦٢ SRD

حوِّل الدولار ‎السورينامي‎ إلى الكيب اللاوسي

srd
SRD
lak
LAK
١ SRD٧٢٣٫٧٨٨ LAK
٥ SRD٣٬٦١٨٫٩٤ LAK
١٠ SRD٧٬٢٣٧٫٨٨ LAK
٢٥ SRD١٨٬٠٩٤٫٧ LAK
٥٠ SRD٣٦٬١٨٩٫٤ LAK
١٠٠ SRD٧٢٬٣٧٨٫٨ LAK
٥٠٠ SRD٣٦١٬٨٩٤ LAK
١٬٠٠٠ SRD٧٢٣٬٧٨٨ LAK
٥٬٠٠٠ SRD٣٬٦١٨٬٩٤٠ LAK
١٠٬٠٠٠ SRD٧٬٢٣٧٬٨٨٠ LAK

مخطط LAK إلى SRD

1 LAK = ٠ SRD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدولار ‎السورينامي‎

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٤٩٥٦٠٫٠٠١٦٥٧٨
منخفض
٠٫٠٠١٣٨١٢٠٫٠٠١٣٨١٢
المتوسط
٠٫٠٠١٤٣٧٨٠٫٠٠١٥٢٥٧
التقلب
١٫٦٠٪؜١٫٨٩٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
srd

SRD - الدولار ‎السورينامي‎

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار ‎السورينامي‎ هو سعر الصرف للزوج SRD إلى USD. رمز العملة لـ Surinamese Dollars هو SRD. رمز العملة هو $.

More الدولار ‎السورينامي‎ info

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