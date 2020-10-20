١ LAK إلى SOS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٢٥٧١٤٤٦٣ الشلن الصومالي

1 SOS = ٣٨٫٨٨٨٦ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الشلن الصومالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٩ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الشلن الصومالي

lak
LAK
sos
SOS
١ LAK٠٫٠٢٥٧١٤٥ SOS
٥ LAK٠٫١٢٨٥٧٢ SOS
١٠ LAK٠٫٢٥٧١٤٥ SOS
٢٥ LAK٠٫٦٤٢٨٦٢ SOS
٥٠ LAK١٫٢٨٥٧٢ SOS
١٠٠ LAK٢٫٥٧١٤٥ SOS
٥٠٠ LAK١٢٫٨٥٧٢ SOS
١٬٠٠٠ LAK٢٥٫٧١٤٥ SOS
٥٬٠٠٠ LAK١٢٨٫٥٧٢ SOS
١٠٬٠٠٠ LAK٢٥٧٫١٤٥ SOS

حوِّل الشلن الصومالي إلى الكيب اللاوسي

sos
SOS
lak
LAK
١ SOS٣٨٫٨٨٨٦ LAK
٥ SOS١٩٤٫٤٤٣ LAK
١٠ SOS٣٨٨٫٨٨٦ LAK
٢٥ SOS٩٧٢٫٢١٦ LAK
٥٠ SOS١٬٩٤٤٫٤٣ LAK
١٠٠ SOS٣٬٨٨٨٫٨٦ LAK
٥٠٠ SOS١٩٬٤٤٤٫٣ LAK
١٬٠٠٠ SOS٣٨٬٨٨٨٫٦ LAK
٥٬٠٠٠ SOS١٩٤٬٤٤٣ LAK
١٠٬٠٠٠ SOS٣٨٨٬٨٨٦ LAK

مخطط LAK إلى SOS

1 LAK = ٠ SOS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الشلن الصومالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٦٦٢٧٠٫٠٢٧٥١٦
منخفض
٠٫٠٢٥٧٢٢٠٫٠٢٥٧٢٢
المتوسط
٠٫٠٢٦١٤٥٠٫٠٢٦٥٣١
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٦٤٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
sos

SOS - الشلن الصومالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الصومالي هو سعر الصرف للزوج SOS إلى USD. رمز العملة لـ Somali Shillings هو SOS. رمز العملة هو S.

More الشلن الصومالي info

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