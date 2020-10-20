١ LAK إلى SLL

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

١٫٠١٧٤٩٨٣ الليون السيراليوني

1 SLL = ٠٫٩٨٢٨٠٣ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الليون السيراليوني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٩ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الليون السيراليوني

lak
LAK
sll
SLL
١ LAK١٫٠١٧٥ SLL
٥ LAK٥٫٠٨٧٤٩ SLL
١٠ LAK١٠٫١٧٥ SLL
٢٥ LAK٢٥٫٤٣٧٥ SLL
٥٠ LAK٥٠٫٨٧٤٩ SLL
١٠٠ LAK١٠١٫٧٥ SLL
٥٠٠ LAK٥٠٨٫٧٤٩ SLL
١٬٠٠٠ LAK١٬٠١٧٫٥ SLL
٥٬٠٠٠ LAK٥٬٠٨٧٫٤٩ SLL
١٠٬٠٠٠ LAK١٠٬١٧٥ SLL

حوِّل الليون السيراليوني إلى الكيب اللاوسي

sll
SLL
lak
LAK
١ SLL٠٫٩٨٢٨٠٣ LAK
٥ SLL٤٫٩١٤٠١ LAK
١٠ SLL٩٫٨٢٨٠٣ LAK
٢٥ SLL٢٤٫٥٧٠١ LAK
٥٠ SLL٤٩٫١٤٠١ LAK
١٠٠ SLL٩٨٫٢٨٠٣ LAK
٥٠٠ SLL٤٩١٫٤٠١ LAK
١٬٠٠٠ SLL٩٨٢٫٨٠٣ LAK
٥٬٠٠٠ SLL٤٬٩١٤٫٠١ LAK
١٠٬٠٠٠ SLL٩٬٨٢٨٫٠٣ LAK

مخطط LAK إلى SLL

1 LAK = ٠ SLL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الليون السيراليوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٤٧٣١٫٠٨٥١
منخفض
١٫٠١٤٧١٫٠١٤٧
المتوسط
١٫٠٣١٢١٫٠٥٢٣
التقلب
٠٫٦٥٪؜٠٫٨١٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
sll

SLL - الليون السيراليوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليون السيراليوني هو سعر الصرف للزوج SLL إلى USD. رمز العملة لـ Sierra Leonean Leones هو SLL. رمز العملة هو Le.

More الليون السيراليوني info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings