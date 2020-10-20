١ LAK إلى SIT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠١٠٠١٤٨٩٠ Slovenian Tolar

1 SIT = ٩٩٫٨٥١٣ LAK

SIT استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى Slovenian Tolar التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٨ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Slovenian Tolar

lak
LAK
sit
SIT
١ LAK٠٫٠١٠٠١٤٩ SIT
٥ LAK٠٫٠٥٠٠٧٤٤ SIT
١٠ LAK٠٫١٠٠١٤٩ SIT
٢٥ LAK٠٫٢٥٠٣٧٢ SIT
٥٠ LAK٠٫٥٠٠٧٤٤ SIT
١٠٠ LAK١٫٠٠١٤٩ SIT
٥٠٠ LAK٥٫٠٠٧٤٤ SIT
١٬٠٠٠ LAK١٠٫٠١٤٩ SIT
٥٬٠٠٠ LAK٥٠٫٠٧٤٤ SIT
١٠٬٠٠٠ LAK١٠٠٫١٤٩ SIT

حوِّل Slovenian Tolar إلى الكيب اللاوسي

sit
SIT
lak
LAK
١ SIT٩٩٫٨٥١٣ LAK
٥ SIT٤٩٩٫٢٥٧ LAK
١٠ SIT٩٩٨٫٥١٣ LAK
٢٥ SIT٢٬٤٩٦٫٢٨ LAK
٥٠ SIT٤٬٩٩٢٫٥٧ LAK
١٠٠ SIT٩٬٩٨٥٫١٣ LAK
٥٠٠ SIT٤٩٬٩٢٥٫٧ LAK
١٬٠٠٠ SIT٩٩٬٨٥١٫٣ LAK
٥٬٠٠٠ SIT٤٩٩٬٢٥٧ LAK
١٠٬٠٠٠ SIT٩٩٨٬٥١٣ LAK

مخطط LAK إلى SIT

1 LAK = ٠ SIT

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Slovenian Tolar

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٣٢٠٦٠٫٠٠٠٠٤٤٥٣٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٢٥٩٣٠٫٠٠٠٠٤٣١٨٨
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
sit

SIT - Slovenian Tolar

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Slovenian Tolar هو سعر الصرف للزوج SIT إلى USD. رمز العملة لـ Slovenian Tolars هو SIT.

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