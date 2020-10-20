١ LAK إلى SHP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٣٥٣٨٢٠٢٠ جنيه سانت هيليني

1 SHP = ٢٨٬٢٦٢٫٩ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى جنيه سانت هيليني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٨ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى جنيه سانت هيليني

lak
LAK
shp
SHP
١ LAK٠٫٠٠٠٠٣٥٣٨٢ SHP
٥ LAK٠٫٠٠٠١٧٦٩١ SHP
١٠ LAK٠٫٠٠٠٣٥٣٨٢ SHP
٢٥ LAK٠٫٠٠٠٨٨٤٥٥ SHP
٥٠ LAK٠٫٠٠١٧٦٩١ SHP
١٠٠ LAK٠٫٠٠٣٥٣٨٢ SHP
٥٠٠ LAK٠٫٠١٧٦٩١ SHP
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٣٥٣٨٢ SHP
٥٬٠٠٠ LAK٠٫١٧٦٩١ SHP
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٣٥٣٨٢ SHP

حوِّل جنيه سانت هيليني إلى الكيب اللاوسي

shp
SHP
lak
LAK
١ SHP٢٨٬٢٦٢٫٩ LAK
٥ SHP١٤١٬٣١٥ LAK
١٠ SHP٢٨٢٬٦٢٩ LAK
٢٥ SHP٧٠٦٬٥٧٤ LAK
٥٠ SHP١٬٤١٣٬١٥٠ LAK
١٠٠ SHP٢٬٨٢٦٬٢٩٠ LAK
٥٠٠ SHP١٤٬١٣١٬٥٠٠ LAK
١٬٠٠٠ SHP٢٨٬٢٦٢٬٩٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ SHP١٤١٬٣١٥٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ SHP٢٨٢٬٦٢٩٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى SHP

1 LAK = ٠ SHP

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل جنيه سانت هيليني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٣٦٥٤٨٠٫٠٠٠٠٣٨٠٤٨
منخفض
٠٫٠٠٠٠٣٥٤٠٢٠٫٠٠٠٠٣٥٤٠٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٣٦٠٦٤٠٫٠٠٠٠٣٦٨٤٢
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
shp

SHP - جنيه سانت هيليني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه سانت هيليني هو سعر الصرف للزوج SHP إلى USD. رمز العملة لـ Saint Helenian Pounds هو SHP. رمز العملة هو £.

More جنيه سانت هيليني info

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