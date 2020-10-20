١ LAK إلى SDG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٢٧١٠٧٥٠٤ الجنيه السوداني

1 SDG = ٣٦٫٨٩٠٢ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الجنيه السوداني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٨ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الجنيه السوداني

lak
LAK
sdg
SDG
١ LAK٠٫٠٢٧١٠٧٥ SDG
٥ LAK٠٫١٣٥٥٣٨ SDG
١٠ LAK٠٫٢٧١٠٧٥ SDG
٢٥ LAK٠٫٦٧٧٦٨٨ SDG
٥٠ LAK١٫٣٥٥٣٨ SDG
١٠٠ LAK٢٫٧١٠٧٥ SDG
٥٠٠ LAK١٣٫٥٥٣٨ SDG
١٬٠٠٠ LAK٢٧٫١٠٧٥ SDG
٥٬٠٠٠ LAK١٣٥٫٥٣٨ SDG
١٠٬٠٠٠ LAK٢٧١٫٠٧٥ SDG

حوِّل الجنيه السوداني إلى الكيب اللاوسي

sdg
SDG
lak
LAK
١ SDG٣٦٫٨٩٠٢ LAK
٥ SDG١٨٤٫٤٥١ LAK
١٠ SDG٣٦٨٫٩٠٢ LAK
٢٥ SDG٩٢٢٫٢٥٤ LAK
٥٠ SDG١٬٨٤٤٫٥١ LAK
١٠٠ SDG٣٬٦٨٩٫٠٢ LAK
٥٠٠ SDG١٨٬٤٤٥٫١ LAK
١٬٠٠٠ SDG٣٦٬٨٩٠٫٢ LAK
٥٬٠٠٠ SDG١٨٤٬٤٥١ LAK
١٠٬٠٠٠ SDG٣٦٨٬٩٠٢ LAK

مخطط LAK إلى SDG

1 LAK = ٠ SDG

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الجنيه السوداني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٧٨٨٩٠٫٠٢٨٣١٧
منخفض
٠٫٠٢٦٦٨٥٠٫٠٢٦٦٢٠
المتوسط
٠٫٠٢٧٢٢٧٠٫٠٢٧٦٢٠
التقلب
١٫٠٥٪؜١٫٠٤٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
sdg

SDG - الجنيه السوداني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه السوداني هو سعر الصرف للزوج SDG إلى USD. رمز العملة لـ Sudanese Pounds هو SDG. رمز العملة هو ج.س..

More الجنيه السوداني info

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