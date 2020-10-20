١ LAK إلى SDD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٢٫٧١٠٧٥٠٤ Sudanese Dinar

1 SDD = ٠٫٣٦٨٩٠٢ LAK

SDD استُبدِلَت بـ SDG

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى Sudanese Dinar التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٨ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Sudanese Dinar

lak
LAK
sdd
SDD
١ LAK٢٫٧١٠٧٥ SDD
٥ LAK١٣٫٥٥٣٨ SDD
١٠ LAK٢٧٫١٠٧٥ SDD
٢٥ LAK٦٧٫٧٦٨٨ SDD
٥٠ LAK١٣٥٫٥٣٨ SDD
١٠٠ LAK٢٧١٫٠٧٥ SDD
٥٠٠ LAK١٬٣٥٥٫٣٨ SDD
١٬٠٠٠ LAK٢٬٧١٠٫٧٥ SDD
٥٬٠٠٠ LAK١٣٬٥٥٣٫٨ SDD
١٠٬٠٠٠ LAK٢٧٬١٠٧٫٥ SDD

حوِّل Sudanese Dinar إلى الكيب اللاوسي

sdd
SDD
lak
LAK
١ SDD٠٫٣٦٨٩٠٢ LAK
٥ SDD١٫٨٤٤٥١ LAK
١٠ SDD٣٫٦٨٩٠٢ LAK
٢٥ SDD٩٫٢٢٢٥٤ LAK
٥٠ SDD١٨٫٤٤٥١ LAK
١٠٠ SDD٣٦٫٨٩٠٢ LAK
٥٠٠ SDD١٨٤٫٤٥١ LAK
١٬٠٠٠ SDD٣٦٨٫٩٠٢ LAK
٥٬٠٠٠ SDD١٬٨٤٤٫٥١ LAK
١٠٬٠٠٠ SDD٣٬٦٨٩٫٠٢ LAK

مخطط LAK إلى SDD

1 LAK = ٠ SDD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Sudanese Dinar

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٧٨٨٩٠٫٠٢٨٣١٧
منخفض
٠٫٠٢٦٦٨٥٠٫٠٢٦٦٢٠
المتوسط
٠٫٠٢٧٢٢٧٠٫٠٢٧٦٢٠
التقلب
١٫٠٥٪؜١٫٠٤٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
sdd

SDD - Sudanese Dinar

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Sudanese Dinar هو سعر الصرف للزوج SDD إلى USD. رمز العملة لـ Sudanese Dinars هو SDD.

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