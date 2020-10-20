١ LAK إلى SBD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٣٧٥٨٥١٣٢ دولار جزر سليمان

1 SBD = ٢٬٦٦٠٫٦٣ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى دولار جزر سليمان التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٨ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى دولار جزر سليمان

lak
LAK
sbd
SBD
١ LAK٠٫٠٠٠٣٧٥٨٥١ SBD
٥ LAK٠٫٠٠١٨٧٩٢٦ SBD
١٠ LAK٠٫٠٠٣٧٥٨٥١ SBD
٢٥ LAK٠٫٠٠٩٣٩٦٢٨ SBD
٥٠ LAK٠٫٠١٨٧٩٢٦ SBD
١٠٠ LAK٠٫٠٣٧٥٨٥١ SBD
٥٠٠ LAK٠٫١٨٧٩٢٦ SBD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٣٧٥٨٥١ SBD
٥٬٠٠٠ LAK١٫٨٧٩٢٦ SBD
١٠٬٠٠٠ LAK٣٫٧٥٨٥١ SBD

حوِّل دولار جزر سليمان إلى الكيب اللاوسي

sbd
SBD
lak
LAK
١ SBD٢٬٦٦٠٫٦٣ LAK
٥ SBD١٣٬٣٠٣٫١ LAK
١٠ SBD٢٦٬٦٠٦٫٣ LAK
٢٥ SBD٦٦٬٥١٥٫٧ LAK
٥٠ SBD١٣٣٬٠٣١ LAK
١٠٠ SBD٢٦٦٬٠٦٣ LAK
٥٠٠ SBD١٬٣٣٠٬٣١٠ LAK
١٬٠٠٠ SBD٢٬٦٦٠٬٦٣٠ LAK
٥٬٠٠٠ SBD١٣٬٣٠٣٬١٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ SBD٢٦٬٦٠٦٬٣٠٠ LAK

مخطط LAK إلى SBD

1 LAK = ٠ SBD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل دولار جزر سليمان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٣٨٨٩٥٠٫٠٠٠٣٩٩٩٢
منخفض
٠٫٠٠٠٣٧١٠٤٠٫٠٠٠٣٧١٠٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٣٨١٢٢٠٫٠٠٠٣٨٧٤٢
التقلب
١٫٠٠٪؜٠٫٨٨٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
sbd

SBD - دولار جزر سليمان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار جزر سليمان هو سعر الصرف للزوج SBD إلى USD. رمز العملة لـ Solomon Islander Dollars هو SBD. رمز العملة هو $.

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