١ LAK إلى SAR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠١٦٩٢٩٤٠٨ الريال السعودي

1 SAR = ٥٬٩٠٦٫٨٨ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الريال السعودي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٣ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الريال السعودي

lak
LAK
sar
SAR
١ LAK٠٫٠٠٠١٦٩٢٩٤ SAR
٥ LAK٠٫٠٠٠٨٤٦٤٧ SAR
١٠ LAK٠٫٠٠١٦٩٢٩٤ SAR
٢٥ LAK٠٫٠٠٤٢٣٢٣٥ SAR
٥٠ LAK٠٫٠٠٨٤٦٤٧ SAR
١٠٠ LAK٠٫٠١٦٩٢٩٤ SAR
٥٠٠ LAK٠٫٠٨٤٦٤٧ SAR
١٬٠٠٠ LAK٠٫١٦٩٢٩٤ SAR
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٨٤٦٤٧ SAR
١٠٬٠٠٠ LAK١٫٦٩٢٩٤ SAR

حوِّل الريال السعودي إلى الكيب اللاوسي

sar
SAR
lak
LAK
١ SAR٥٬٩٠٦٫٨٨ LAK
٥ SAR٢٩٬٥٣٤٫٤ LAK
١٠ SAR٥٩٬٠٦٨٫٨ LAK
٢٥ SAR١٤٧٬٦٧٢ LAK
٥٠ SAR٢٩٥٬٣٤٤ LAK
١٠٠ SAR٥٩٠٬٦٨٨ LAK
٥٠٠ SAR٢٬٩٥٣٬٤٤٠ LAK
١٬٠٠٠ SAR٥٬٩٠٦٬٨٨٠ LAK
٥٬٠٠٠ SAR٢٩٬٥٣٤٬٤٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ SAR٥٩٬٠٦٨٬٨٠٠ LAK

مخطط LAK إلى SAR

1 LAK = ٠ SAR

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الريال السعودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٧٤٦٧٠٫٠٠٠١٧٨٧٧
منخفض
٠٫٠٠٠١٦٩٠٥٠٫٠٠٠١٦٩٠٥
المتوسط
٠٫٠٠٠١٧١٨٠٠٫٠٠٠١٧٤٣٥
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
sar

SAR - الريال السعودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال السعودي هو سعر الصرف للزوج SAR إلى USD. رمز العملة لـ الريالات السعودية هو SAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال السعودي info

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