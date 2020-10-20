١ LAK إلى RSD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٤٨٩٧٦٩٤٢ الدينار الصربي

1 RSD = ٢٠٤٫١٧٨ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدينار الصربي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٣ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدينار الصربي

lak
LAK
rsd
RSD
١ LAK٠٫٠٠٤٨٩٧٦٩ RSD
٥ LAK٠٫٠٢٤٤٨٨٥ RSD
١٠ LAK٠٫٠٤٨٩٧٦٩ RSD
٢٥ LAK٠٫١٢٢٤٤٢ RSD
٥٠ LAK٠٫٢٤٤٨٨٥ RSD
١٠٠ LAK٠٫٤٨٩٧٦٩ RSD
٥٠٠ LAK٢٫٤٤٨٨٥ RSD
١٬٠٠٠ LAK٤٫٨٩٧٦٩ RSD
٥٬٠٠٠ LAK٢٤٫٤٨٨٥ RSD
١٠٬٠٠٠ LAK٤٨٫٩٧٦٩ RSD

حوِّل الدينار الصربي إلى الكيب اللاوسي

rsd
RSD
lak
LAK
١ RSD٢٠٤٫١٧٨ LAK
٥ RSD١٬٠٢٠٫٨٩ LAK
١٠ RSD٢٬٠٤١٫٧٨ LAK
٢٥ RSD٥٬١٠٤٫٤٤ LAK
٥٠ RSD١٠٬٢٠٨٫٩ LAK
١٠٠ RSD٢٠٬٤١٧٫٨ LAK
٥٠٠ RSD١٠٢٬٠٨٩ LAK
١٬٠٠٠ RSD٢٠٤٬١٧٨ LAK
٥٬٠٠٠ RSD١٬٠٢٠٬٨٩٠ LAK
١٠٬٠٠٠ RSD٢٬٠٤١٬٧٨٠ LAK

مخطط LAK إلى RSD

1 LAK = ٠ RSD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدينار الصربي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٥٠٥٨٤٠٫٠٠٥٢١٧٤
منخفض
٠٫٠٠٤٨٩٤٤٠٫٠٠٤٨٩٤٤
المتوسط
٠٫٠٠٤٩٨٦٠٠٫٠٠٥٠٥٨٣
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
rsd

RSD - الدينار الصربي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الصربي هو سعر الصرف للزوج RSD إلى USD. رمز العملة لـ Serbian Dinars هو RSD. رمز العملة هو Дин..

More الدينار الصربي info

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