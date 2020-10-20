١ LAK إلى RON

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٢٠٨٢٧٨٩٠ الليو الجديد الروماني

1 RON = ٤٬٨٠١٫٢٥ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الليو الجديد الروماني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٣ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الليو الجديد الروماني

lak
LAK
ron
RON
١ LAK٠٫٠٠٠٢٠٨٢٧٩ RON
٥ LAK٠٫٠٠١٠٤١٣٩ RON
١٠ LAK٠٫٠٠٢٠٨٢٧٩ RON
٢٥ LAK٠٫٠٠٥٢٠٦٩٧ RON
٥٠ LAK٠٫٠١٠٤١٣٩ RON
١٠٠ LAK٠٫٠٢٠٨٢٧٩ RON
٥٠٠ LAK٠٫١٠٤١٣٩ RON
١٬٠٠٠ LAK٠٫٢٠٨٢٧٩ RON
٥٬٠٠٠ LAK١٫٠٤١٣٩ RON
١٠٬٠٠٠ LAK٢٫٠٨٢٧٩ RON

حوِّل الليو الجديد الروماني إلى الكيب اللاوسي

ron
RON
lak
LAK
١ RON٤٬٨٠١٫٢٥ LAK
٥ RON٢٤٬٠٠٦٫٣ LAK
١٠ RON٤٨٬٠١٢٫٥ LAK
٢٥ RON١٢٠٬٠٣١ LAK
٥٠ RON٢٤٠٬٠٦٣ LAK
١٠٠ RON٤٨٠٬١٢٥ LAK
٥٠٠ RON٢٬٤٠٠٬٦٣٠ LAK
١٬٠٠٠ RON٤٬٨٠١٬٢٥٠ LAK
٥٬٠٠٠ RON٢٤٬٠٠٦٬٣٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ RON٤٨٬٠١٢٬٥٠٠ LAK

مخطط LAK إلى RON

1 LAK = ٠ RON

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الليو الجديد الروماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٥٠٤٠٫٠٠٠٢٢١٤٤
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٨١٤٠٫٠٠٠٢٠٨١٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٢١١٩٦٠٫٠٠٠٢١٤٩٠
التقلب
٠٫٦٠٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
ron

RON - الليو الجديد الروماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو الجديد الروماني هو سعر الصرف للزوج RON إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو RON. رمز العملة هو lei.

More الليو الجديد الروماني info

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