١ LAK إلى ROL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٢٫٠٨١٧٩١٤ Romanian Leu

1 ROL = ٠٫٤٨٠٣٥٦ LAK

ROL استُبدِلَت بـ RON

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى Romanian Leu التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٧ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Romanian Leu

lak
LAK
rol
ROL
١ LAK٢٫٠٨١٧٩ ROL
٥ LAK١٠٫٤٠٩ ROL
١٠ LAK٢٠٫٨١٧٩ ROL
٢٥ LAK٥٢٫٠٤٤٨ ROL
٥٠ LAK١٠٤٫٠٩ ROL
١٠٠ LAK٢٠٨٫١٧٩ ROL
٥٠٠ LAK١٬٠٤٠٫٩ ROL
١٬٠٠٠ LAK٢٬٠٨١٫٧٩ ROL
٥٬٠٠٠ LAK١٠٬٤٠٩ ROL
١٠٬٠٠٠ LAK٢٠٬٨١٧٫٩ ROL

حوِّل Romanian Leu إلى الكيب اللاوسي

rol
ROL
lak
LAK
١ ROL٠٫٤٨٠٣٥٦ LAK
٥ ROL٢٫٤٠١٧٨ LAK
١٠ ROL٤٫٨٠٣٥٦ LAK
٢٥ ROL١٢٫٠٠٨٩ LAK
٥٠ ROL٢٤٫٠١٧٨ LAK
١٠٠ ROL٤٨٫٠٣٥٦ LAK
٥٠٠ ROL٢٤٠٫١٧٨ LAK
١٬٠٠٠ ROL٤٨٠٫٣٥٦ LAK
٥٬٠٠٠ ROL٢٬٤٠١٫٧٨ LAK
١٠٬٠٠٠ ROL٤٬٨٠٣٫٥٦ LAK

مخطط LAK إلى ROL

1 LAK = ٠ ROL

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Romanian Leu

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٥٠٤٠٫٠٠٠٢٢١٤٤
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٨١٤٠٫٠٠٠٢٠٨١٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٢١١٩٦٠٫٠٠٠٢١٤٩٠
التقلب
٠٫٦٠٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
rol

ROL - Romanian Leu

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Romanian Leu هو سعر الصرف للزوج ROL إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو ROL.

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