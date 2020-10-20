١ LAK إلى QAR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠١٦٤٣٢٨١٢ الريال القطري

1 QAR = ٦٬٠٨٥٫٣٩ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الريال القطري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٣ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الريال القطري

lak
LAK
qar
QAR
١ LAK٠٫٠٠٠١٦٤٣٢٨ QAR
٥ LAK٠٫٠٠٠٨٢١٦٤١ QAR
١٠ LAK٠٫٠٠١٦٤٣٢٨ QAR
٢٥ LAK٠٫٠٠٤١٠٨٢ QAR
٥٠ LAK٠٫٠٠٨٢١٦٤١ QAR
١٠٠ LAK٠٫٠١٦٤٣٢٨ QAR
٥٠٠ LAK٠٫٠٨٢١٦٤١ QAR
١٬٠٠٠ LAK٠٫١٦٤٣٢٨ QAR
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٨٢١٦٤١ QAR
١٠٬٠٠٠ LAK١٫٦٤٣٢٨ QAR

حوِّل الريال القطري إلى الكيب اللاوسي

qar
QAR
lak
LAK
١ QAR٦٬٠٨٥٫٣٩ LAK
٥ QAR٣٠٬٤٢٦٫٩ LAK
١٠ QAR٦٠٬٨٥٣٫٩ LAK
٢٥ QAR١٥٢٬١٣٥ LAK
٥٠ QAR٣٠٤٬٢٦٩ LAK
١٠٠ QAR٦٠٨٬٥٣٩ LAK
٥٠٠ QAR٣٬٠٤٢٬٦٩٠ LAK
١٬٠٠٠ QAR٦٬٠٨٥٬٣٩٠ LAK
٥٬٠٠٠ QAR٣٠٬٤٢٦٬٩٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ QAR٦٠٬٨٥٣٬٩٠٠ LAK

مخطط LAK إلى QAR

1 LAK = ٠ QAR

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الريال القطري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٦٩٥٤٠٫٠٠٠١٧٣٥٣
منخفض
٠٫٠٠٠١٦٤٠٩٠٫٠٠٠١٦٤٠٩
المتوسط
٠٫٠٠٠١٦٦٧٦٠٫٠٠٠١٦٩٢٣
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info

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