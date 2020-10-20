١ LAK إلى PYG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٣٣٩٦١٤٨٦ غواراني الباراجواي

1 PYG = ٢٫٩٤٤٥١ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى غواراني الباراجواي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٣ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى غواراني الباراجواي

lak
LAK
pyg
PYG
١ LAK٠٫٣٣٩٦١٥ PYG
٥ LAK١٫٦٩٨٠٧ PYG
١٠ LAK٣٫٣٩٦١٥ PYG
٢٥ LAK٨٫٤٩٠٣٧ PYG
٥٠ LAK١٦٫٩٨٠٧ PYG
١٠٠ LAK٣٣٫٩٦١٥ PYG
٥٠٠ LAK١٦٩٫٨٠٧ PYG
١٬٠٠٠ LAK٣٣٩٫٦١٥ PYG
٥٬٠٠٠ LAK١٬٦٩٨٫٠٧ PYG
١٠٬٠٠٠ LAK٣٬٣٩٦٫١٥ PYG

حوِّل غواراني الباراجواي إلى الكيب اللاوسي

pyg
PYG
lak
LAK
١ PYG٢٫٩٤٤٥١ LAK
٥ PYG١٤٫٧٢٢٦ LAK
١٠ PYG٢٩٫٤٤٥١ LAK
٢٥ PYG٧٣٫٦١٢٨ LAK
٥٠ PYG١٤٧٫٢٢٦ LAK
١٠٠ PYG٢٩٤٫٤٥١ LAK
٥٠٠ PYG١٬٤٧٢٫٢٦ LAK
١٬٠٠٠ PYG٢٬٩٤٤٫٥١ LAK
٥٬٠٠٠ PYG١٤٬٧٢٢٫٦ LAK
١٠٬٠٠٠ PYG٢٩٬٤٤٥٫١ LAK

مخطط LAK إلى PYG

1 LAK = ٠ PYG

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل غواراني الباراجواي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٥٠٩٣٠٫٣٥٤٨٤
منخفض
٠٫٣٣٨٩٦٠٫٣٣٨٩٦
المتوسط
٠٫٣٤٤٩٥٠٫٣٤٧٧٨
التقلب
٠٫٦٠٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
pyg

PYG - غواراني الباراجواي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة غواراني الباراجواي هو سعر الصرف للزوج PYG إلى USD. رمز العملة لـ Paraguayan Guarani هو PYG. رمز العملة هو Gs.

More غواراني الباراجواي info

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