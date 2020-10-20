١ LAK إلى PTE

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٨٣٨٥٦٦٦٢ Portuguese Escudo

1 PTE = ١١٩٫٢٥١ LAK

PTE استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى Portuguese Escudo التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٧ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Portuguese Escudo

lak
LAK
pte
PTE
١ LAK٠٫٠٠٨٣٨٥٦٧ PTE
٥ LAK٠٫٠٤١٩٢٨٣ PTE
١٠ LAK٠٫٠٨٣٨٥٦٧ PTE
٢٥ LAK٠٫٢٠٩٦٤٢ PTE
٥٠ LAK٠٫٤١٩٢٨٣ PTE
١٠٠ LAK٠٫٨٣٨٥٦٧ PTE
٥٠٠ LAK٤٫١٩٢٨٣ PTE
١٬٠٠٠ LAK٨٫٣٨٥٦٧ PTE
٥٬٠٠٠ LAK٤١٫٩٢٨٣ PTE
١٠٬٠٠٠ LAK٨٣٫٨٥٦٧ PTE

حوِّل Portuguese Escudo إلى الكيب اللاوسي

pte
PTE
lak
LAK
١ PTE١١٩٫٢٥١ LAK
٥ PTE٥٩٦٫٢٥٦ LAK
١٠ PTE١٬١٩٢٫٥١ LAK
٢٥ PTE٢٬٩٨١٫٢٨ LAK
٥٠ PTE٥٬٩٦٢٫٥٦ LAK
١٠٠ PTE١١٬٩٢٥٫١ LAK
٥٠٠ PTE٥٩٬٦٢٥٫٦ LAK
١٬٠٠٠ PTE١١٩٬٢٥١ LAK
٥٬٠٠٠ PTE٥٩٦٬٢٥٦ LAK
١٠٬٠٠٠ PTE١٬١٩٢٬٥١٠ LAK

مخطط LAK إلى PTE

1 LAK = ٠ PTE

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Portuguese Escudo

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٣٢٠٦٠٫٠٠٠٠٤٤٥٣٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٢٥٩٣٠٫٠٠٠٠٤٣١٨٨
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
pte

PTE - Portuguese Escudo

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Portuguese Escudo هو سعر الصرف للزوج PTE إلى USD. رمز العملة لـ Portuguese Escudos هو PTE.

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