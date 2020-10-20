١ LAK إلى PLN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠١٧٩٨٥١٢٩ الزلوتي البولندي

1 PLN = ٥٬٥٦٠٫١٥ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الزلوتي البولندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٣ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الزلوتي البولندي

lak
LAK
pln
PLN
١ LAK٠٫٠٠٠١٧٩٨٥١ PLN
٥ LAK٠٫٠٠٠٨٩٩٢٥٦ PLN
١٠ LAK٠٫٠٠١٧٩٨٥١ PLN
٢٥ LAK٠٫٠٠٤٤٩٦٢٨ PLN
٥٠ LAK٠٫٠٠٨٩٩٢٥٦ PLN
١٠٠ LAK٠٫٠١٧٩٨٥١ PLN
٥٠٠ LAK٠٫٠٨٩٩٢٥٦ PLN
١٬٠٠٠ LAK٠٫١٧٩٨٥١ PLN
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٨٩٩٢٥٦ PLN
١٠٬٠٠٠ LAK١٫٧٩٨٥١ PLN

حوِّل الزلوتي البولندي إلى الكيب اللاوسي

pln
PLN
lak
LAK
١ PLN٥٬٥٦٠٫١٥ LAK
٥ PLN٢٧٬٨٠٠٫٧ LAK
١٠ PLN٥٥٬٦٠١٫٥ LAK
٢٥ PLN١٣٩٬٠٠٤ LAK
٥٠ PLN٢٧٨٬٠٠٧ LAK
١٠٠ PLN٥٥٦٬٠١٥ LAK
٥٠٠ PLN٢٬٧٨٠٬٠٧٠ LAK
١٬٠٠٠ PLN٥٬٥٦٠٬١٥٠ LAK
٥٬٠٠٠ PLN٢٧٬٨٠٠٬٧٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ PLN٥٥٬٦٠١٬٥٠٠ LAK

مخطط LAK إلى PLN

1 LAK = ٠ PLN

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الزلوتي البولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٨٨٤٧٠٫٠٠٠١٩٢٧٢
منخفض
٠٫٠٠٠١٧٩٨٥٠٫٠٠٠١٧٩٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠١٨٤١٤٠٫٠٠٠١٨٥٨٤
التقلب
٠٫٧٦٪؜٠٫٧٢٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
pln

PLN - الزلوتي البولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الزلوتي البولندي هو سعر الصرف للزوج PLN إلى USD. رمز العملة لـ Polish Zlotych هو PLN. رمز العملة هو zł.

More الزلوتي البولندي info

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