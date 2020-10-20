١ LAK إلى PGK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠١٧٣٥٠٧٧٨ كينا بابوا غينيا الجديدة

1 PGK = ٥٬٧٦٣٫٤٣ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

lak
LAK
pgk
PGK
١ LAK٠٫٠٠٠١٧٣٥٠٨ PGK
٥ LAK٠٫٠٠٠٨٦٧٥٣٩ PGK
١٠ LAK٠٫٠٠١٧٣٥٠٨ PGK
٢٥ LAK٠٫٠٠٤٣٣٧٦٩ PGK
٥٠ LAK٠٫٠٠٨٦٧٥٣٩ PGK
١٠٠ LAK٠٫٠١٧٣٥٠٨ PGK
٥٠٠ LAK٠٫٠٨٦٧٥٣٩ PGK
١٬٠٠٠ LAK٠٫١٧٣٥٠٨ PGK
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٨٦٧٥٣٩ PGK
١٠٬٠٠٠ LAK١٫٧٣٥٠٨ PGK

حوِّل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى الكيب اللاوسي

pgk
PGK
lak
LAK
١ PGK٥٬٧٦٣٫٤٣ LAK
٥ PGK٢٨٬٨١٧٫٢ LAK
١٠ PGK٥٧٬٦٣٤٫٣ LAK
٢٥ PGK١٤٤٬٠٨٦ LAK
٥٠ PGK٢٨٨٬١٧٢ LAK
١٠٠ PGK٥٧٦٬٣٤٣ LAK
٥٠٠ PGK٢٬٨٨١٬٧٢٠ LAK
١٬٠٠٠ PGK٥٬٧٦٣٬٤٣٠ LAK
٥٬٠٠٠ PGK٢٨٬٨١٧٬٢٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ PGK٥٧٬٦٣٤٬٣٠٠ LAK

مخطط LAK إلى PGK

1 LAK = ٠ PGK

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل كينا بابوا غينيا الجديدة

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٧٩٣٦٠٫٠٠٠١٨١٣٧
منخفض
٠٫٠٠٠١٧٣٣٩٠٫٠٠٠١٧٣٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠١٧٦٣٣٠٫٠٠٠١٧٨٠٠
التقلب
٠٫٧٢٪؜٠٫٦٨٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
pgk

PGK - كينا بابوا غينيا الجديدة

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة كينا بابوا غينيا الجديدة هو سعر الصرف للزوج PGK إلى USD. رمز العملة لـ Papua New Guinean Kina هو PGK. رمز العملة هو K.

More كينا بابوا غينيا الجديدة info

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