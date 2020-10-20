١ LAK إلى PEN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠١٧١٦١١٨٤ سول البوريفي

1 PEN = ٥٬٨٢٧٫١٠ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى سول البوريفي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى سول البوريفي

lak
LAK
pen
PEN
١ LAK٠٫٠٠٠١٧١٦١٢ PEN
٥ LAK٠٫٠٠٠٨٥٨٠٥٩ PEN
١٠ LAK٠٫٠٠١٧١٦١٢ PEN
٢٥ LAK٠٫٠٠٤٢٩٠٣ PEN
٥٠ LAK٠٫٠٠٨٥٨٠٥٩ PEN
١٠٠ LAK٠٫٠١٧١٦١٢ PEN
٥٠٠ LAK٠٫٠٨٥٨٠٥٩ PEN
١٬٠٠٠ LAK٠٫١٧١٦١٢ PEN
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٨٥٨٠٥٩ PEN
١٠٬٠٠٠ LAK١٫٧١٦١٢ PEN

حوِّل سول البوريفي إلى الكيب اللاوسي

pen
PEN
lak
LAK
١ PEN٥٬٨٢٧٫١ LAK
٥ PEN٢٩٬١٣٥٫٥ LAK
١٠ PEN٥٨٬٢٧١ LAK
٢٥ PEN١٤٥٬٦٧٨ LAK
٥٠ PEN٢٩١٬٣٥٥ LAK
١٠٠ PEN٥٨٢٬٧١٠ LAK
٥٠٠ PEN٢٬٩١٣٬٥٥٠ LAK
١٬٠٠٠ PEN٥٬٨٢٧٬١٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ PEN٢٩٬١٣٥٬٥٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ PEN٥٨٬٢٧١٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى PEN

1 LAK = ٠ PEN

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل سول البوريفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٧٥٣٤٠٫٠٠٠١٧٧٣٩
منخفض
٠٫٠٠٠١٧١٦٧٠٫٠٠٠١٧١٦٧
المتوسط
٠٫٠٠٠١٧٣٦٣٠٫٠٠٠١٧٤٢٥
التقلب
٠٫٦٦٪؜٠٫٦٥٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
pen

PEN - سول البوريفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة سول البوريفي هو سعر الصرف للزوج PEN إلى USD. رمز العملة لـ Peruvian Soles هو PEN. رمز العملة هو S/..

More سول البوريفي info

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