١ LAK إلى PAB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٤٥١١٣٨٩٩ البالبوا البنمية

1 PAB = ٢٢٬١٦٦٫١ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى البالبوا البنمية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى البالبوا البنمية

lak
LAK
pab
PAB
١ LAK٠٫٠٠٠٠٤٥١١٣٩ PAB
٥ LAK٠٫٠٠٠٢٢٥٥٦٩ PAB
١٠ LAK٠٫٠٠٠٤٥١١٣٩ PAB
٢٥ LAK٠٫٠٠١١٢٧٨٥ PAB
٥٠ LAK٠٫٠٠٢٢٥٥٦٩ PAB
١٠٠ LAK٠٫٠٠٤٥١١٣٩ PAB
٥٠٠ LAK٠٫٠٢٢٥٥٦٩ PAB
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٤٥١١٣٩ PAB
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٢٢٥٥٦٩ PAB
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٤٥١١٣٩ PAB

حوِّل البالبوا البنمية إلى الكيب اللاوسي

pab
PAB
lak
LAK
١ PAB٢٢٬١٦٦٫١ LAK
٥ PAB١١٠٬٨٣١ LAK
١٠ PAB٢٢١٬٦٦١ LAK
٢٥ PAB٥٥٤٬١٥٣ LAK
٥٠ PAB١٬١٠٨٬٣١٠ LAK
١٠٠ PAB٢٬٢١٦٬٦١٠ LAK
٥٠٠ PAB١١٬٠٨٣٬١٠٠ LAK
١٬٠٠٠ PAB٢٢٬١٦٦٬١٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ PAB١١٠٬٨٣١٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ PAB٢٢١٬٦٦١٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى PAB

1 LAK = ٠ PAB

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل البالبوا البنمية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٦٥٧٨٠٫٠٠٠٠٤٧٦٧٢
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤٥٠٨١٠٫٠٠٠٠٤٥٠٨١
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٥٨١٣٠٫٠٠٠٠٤٦٤٩٣
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
pab

PAB - البالبوا البنمية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البالبوا البنمية هو سعر الصرف للزوج PAB إلى USD. رمز العملة لـ Panamanian Balboa هو PAB. رمز العملة هو B/..

More البالبوا البنمية info

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