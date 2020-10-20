١ LAK إلى OMR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠١٧٣٦٧٩٤٥ الريال العماني

1 OMR = ٥٧٬٥٧٧٫٣ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الريال العماني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الريال العماني

lak
LAK
omr
OMR
١ LAK٠٫٠٠٠٠١٧٣٦٧٩ OMR
٥ LAK٠٫٠٠٠٠٨٦٨٣٩٧ OMR
١٠ LAK٠٫٠٠٠١٧٣٦٧٩ OMR
٢٥ LAK٠٫٠٠٠٤٣٤١٩٩ OMR
٥٠ LAK٠٫٠٠٠٨٦٨٣٩٧ OMR
١٠٠ LAK٠٫٠٠١٧٣٦٧٩ OMR
٥٠٠ LAK٠٫٠٠٨٦٨٣٩٧ OMR
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠١٧٣٦٧٩ OMR
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٠٨٦٨٣٩٧ OMR
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫١٧٣٦٧٩ OMR

حوِّل الريال العماني إلى الكيب اللاوسي

omr
OMR
lak
LAK
١ OMR٥٧٬٥٧٧٫٣ LAK
٥ OMR٢٨٧٬٨٨٧ LAK
١٠ OMR٥٧٥٬٧٧٣ LAK
٢٥ OMR١٬٤٣٩٬٤٣٠ LAK
٥٠ OMR٢٬٨٧٨٬٨٧٠ LAK
١٠٠ OMR٥٬٧٥٧٬٧٣٠ LAK
٥٠٠ OMR٢٨٬٧٨٨٬٧٠٠ LAK
١٬٠٠٠ OMR٥٧٬٥٧٧٬٣٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ OMR٢٨٧٬٨٨٧٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ OMR٥٧٥٬٧٧٣٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى OMR

1 LAK = ٠ OMR

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الريال العماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠١٧٩٣١٠٫٠٠٠٠١٨٣٥١
منخفض
٠٫٠٠٠٠١٧٣٥٦٠٫٠٠٠٠١٧٣٥٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٠١٧٦٣٧٠٫٠٠٠٠١٧٨٩٧
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
omr

OMR - الريال العماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال العماني هو سعر الصرف للزوج OMR إلى USD. رمز العملة لـ Omani Rials هو OMR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال العماني info

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