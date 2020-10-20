١ LAK إلى NZD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٧٣٨١١٣٨٨ الدولار النيوزيلاندي

1 NZD = ١٣٬٥٤٨٫٠ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدولار النيوزيلاندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدولار النيوزيلاندي

lak
LAK
nzd
NZD
١ LAK٠٫٠٠٠٠٧٣٨١١٤ NZD
٥ LAK٠٫٠٠٠٣٦٩٠٥٧ NZD
١٠ LAK٠٫٠٠٠٧٣٨١١٤ NZD
٢٥ LAK٠٫٠٠١٨٤٥٢٨ NZD
٥٠ LAK٠٫٠٠٣٦٩٠٥٧ NZD
١٠٠ LAK٠٫٠٠٧٣٨١١٤ NZD
٥٠٠ LAK٠٫٠٣٦٩٠٥٧ NZD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٧٣٨١١٤ NZD
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٣٦٩٠٥٧ NZD
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٧٣٨١١٤ NZD

حوِّل الدولار النيوزيلاندي إلى الكيب اللاوسي

nzd
NZD
lak
LAK
١ NZD١٣٬٥٤٨ LAK
٥ NZD٦٧٬٧٤٠٫٢ LAK
١٠ NZD١٣٥٬٤٨٠ LAK
٢٥ NZD٣٣٨٬٧٠١ LAK
٥٠ NZD٦٧٧٬٤٠٢ LAK
١٠٠ NZD١٬٣٥٤٬٨٠٠ LAK
٥٠٠ NZD٦٬٧٧٤٬٠٢٠ LAK
١٬٠٠٠ NZD١٣٬٥٤٨٬٠٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ NZD٦٧٬٧٤٠٬٢٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ NZD١٣٥٬٤٨٠٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى NZD

1 LAK = ٠ NZD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدولار النيوزيلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٧٥٩٣٨٠٫٠٠٠٠٨٠٠٥٩
منخفض
٠٫٠٠٠٠٧٣٨٩١٠٫٠٠٠٠٧٣٨٩١
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٧٤٧٦١٠٫٠٠٠٠٧٦٧٩٥
التقلب
٠٫٥٢٪؜٠٫٦٥٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
nzd

NZD - الدولار النيوزيلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار النيوزيلاندي هو سعر الصرف للزوج NZD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار النيوزيلاندية هو NZD. رمز العملة هو $.

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