١ LAK إلى NOK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٤٧٦١٥٠١٩ الكرون النرويجي

1 NOK = ٢٬١٠٠٫١٨ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الكرون النرويجي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الكرون النرويجي

lak
LAK
nok
NOK
١ LAK٠٫٠٠٠٤٧٦١٥ NOK
٥ LAK٠٫٠٠٢٣٨٠٧٥ NOK
١٠ LAK٠٫٠٠٤٧٦١٥ NOK
٢٥ LAK٠٫٠١١٩٠٣٨ NOK
٥٠ LAK٠٫٠٢٣٨٠٧٥ NOK
١٠٠ LAK٠٫٠٤٧٦١٥ NOK
٥٠٠ LAK٠٫٢٣٨٠٧٥ NOK
١٬٠٠٠ LAK٠٫٤٧٦١٥ NOK
٥٬٠٠٠ LAK٢٫٣٨٠٧٥ NOK
١٠٬٠٠٠ LAK٤٫٧٦١٥ NOK

حوِّل الكرون النرويجي إلى الكيب اللاوسي

nok
NOK
lak
LAK
١ NOK٢٬١٠٠٫١٨ LAK
٥ NOK١٠٬٥٠٠٫٩ LAK
١٠ NOK٢١٬٠٠١٫٨ LAK
٢٥ NOK٥٢٬٥٠٤٫٤ LAK
٥٠ NOK١٠٥٬٠٠٩ LAK
١٠٠ NOK٢١٠٬٠١٨ LAK
٥٠٠ NOK١٬٠٥٠٬٠٩٠ LAK
١٬٠٠٠ NOK٢٬١٠٠٬١٨٠ LAK
٥٬٠٠٠ NOK١٠٬٥٠٠٬٩٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ NOK٢١٬٠٠١٬٨٠٠ LAK

مخطط LAK إلى NOK

1 LAK = ٠ NOK

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الكرون النرويجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٤٩٧٩٥٠٫٠٠٠٥٢٣٢٧
منخفض
٠٫٠٠٠٤٧٦٢٧٠٫٠٠٠٤٧٦٢٧
المتوسط
٠٫٠٠٠٤٨٦٦٩٠٫٠٠٠٤٩٩٧٤
التقلب
٠٫٧٤٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
nok

NOK - الكرون النرويجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون النرويجي هو سعر الصرف للزوج NOK إلى USD. رمز العملة لـ Norwegian Kroner هو NOK. رمز العملة هو kr.

More الكرون النرويجي info

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