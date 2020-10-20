١ LAK إلى NLG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٩٢١٧٥٧٣٨ Dutch Guilder

1 NLG = ١٠٬٨٤٨٫٨ LAK

NLG استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى Dutch Guilder التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٧ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Dutch Guilder

lak
LAK
nlg
NLG
١ LAK٠٫٠٠٠٠٩٢١٧٥٧ NLG
٥ LAK٠٫٠٠٠٤٦٠٨٧٩ NLG
١٠ LAK٠٫٠٠٠٩٢١٧٥٧ NLG
٢٥ LAK٠٫٠٠٢٣٠٤٣٩ NLG
٥٠ LAK٠٫٠٠٤٦٠٨٧٩ NLG
١٠٠ LAK٠٫٠٠٩٢١٧٥٧ NLG
٥٠٠ LAK٠٫٠٤٦٠٨٧٩ NLG
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٩٢١٧٥٧ NLG
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٤٦٠٨٧٩ NLG
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٩٢١٧٥٧ NLG

حوِّل Dutch Guilder إلى الكيب اللاوسي

nlg
NLG
lak
LAK
١ NLG١٠٬٨٤٨٫٨ LAK
٥ NLG٥٤٬٢٤٤٫٢ LAK
١٠ NLG١٠٨٬٤٨٨ LAK
٢٥ NLG٢٧١٬٢٢١ LAK
٥٠ NLG٥٤٢٬٤٤٢ LAK
١٠٠ NLG١٬٠٨٤٬٨٨٠ LAK
٥٠٠ NLG٥٬٤٢٤٬٤٢٠ LAK
١٬٠٠٠ NLG١٠٬٨٤٨٬٨٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ NLG٥٤٬٢٤٤٬٢٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ NLG١٠٨٬٤٨٨٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى NLG

1 LAK = ٠ NLG

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Dutch Guilder

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٣٢٠٦٠٫٠٠٠٠٤٤٥٣٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٢٥٩٣٠٫٠٠٠٠٤٣١٨٨
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
nlg

NLG - Dutch Guilder

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Dutch Guilder هو سعر الصرف للزوج NLG إلى USD. رمز العملة لـ Dutch Guilders هو NLG.

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