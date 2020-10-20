١ LAK إلى NGN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٦٩١٨٠٥٠٩ النيرة النيجيرية

1 NGN = ١٤٫٤٥٤٩ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى النيرة النيجيرية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣١ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى النيرة النيجيرية

lak
LAK
ngn
NGN
١ LAK٠٫٠٦٩١٨٠٥ NGN
٥ LAK٠٫٣٤٥٩٠٣ NGN
١٠ LAK٠٫٦٩١٨٠٥ NGN
٢٥ LAK١٫٧٢٩٥١ NGN
٥٠ LAK٣٫٤٥٩٠٣ NGN
١٠٠ LAK٦٫٩١٨٠٥ NGN
٥٠٠ LAK٣٤٫٥٩٠٣ NGN
١٬٠٠٠ LAK٦٩٫١٨٠٥ NGN
٥٬٠٠٠ LAK٣٤٥٫٩٠٣ NGN
١٠٬٠٠٠ LAK٦٩١٫٨٠٥ NGN

حوِّل النيرة النيجيرية إلى الكيب اللاوسي

ngn
NGN
lak
LAK
١ NGN١٤٫٤٥٤٩ LAK
٥ NGN٧٢٫٢٧٤٧ LAK
١٠ NGN١٤٤٫٥٤٩ LAK
٢٥ NGN٣٦١٫٣٧٣ LAK
٥٠ NGN٧٢٢٫٧٤٧ LAK
١٠٠ NGN١٬٤٤٥٫٤٩ LAK
٥٠٠ NGN٧٬٢٢٧٫٤٧ LAK
١٬٠٠٠ NGN١٤٬٤٥٤٫٩ LAK
٥٬٠٠٠ NGN٧٢٬٢٧٤٫٧ LAK
١٠٬٠٠٠ NGN١٤٤٬٥٤٩ LAK

مخطط LAK إلى NGN

1 LAK = ٠ NGN

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل النيرة النيجيرية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٧٠٢٩٠٠٫٠٧١٤٧٦
منخفض
٠٫٠٦٧٦٣٢٠٫٠٥٠١٧٦
المتوسط
٠٫٠٦٨٨٦١٠٫٠٦٤٨٤٦
التقلب
١٫١٩٪؜٢٫٩٥٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
ngn

NGN - النيرة النيجيرية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النيرة النيجيرية هو سعر الصرف للزوج NGN إلى USD. رمز العملة لـ Nigerian Nairas هو NGN. رمز العملة هو ₦.

More النيرة النيجيرية info

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