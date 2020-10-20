١ LAK إلى NAD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٨٣٠٧٢٤٧١ الدولار الناميبي

1 NAD = ١٬٢٠٣٫٧٧ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدولار الناميبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣١ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدولار الناميبي

lak
LAK
nad
NAD
١ LAK٠٫٠٠٠٨٣٠٧٢٥ NAD
٥ LAK٠٫٠٠٤١٥٣٦٢ NAD
١٠ LAK٠٫٠٠٨٣٠٧٢٥ NAD
٢٥ LAK٠٫٠٢٠٧٦٨١ NAD
٥٠ LAK٠٫٠٤١٥٣٦٢ NAD
١٠٠ LAK٠٫٠٨٣٠٧٢٥ NAD
٥٠٠ LAK٠٫٤١٥٣٦٢ NAD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٨٣٠٧٢٥ NAD
٥٬٠٠٠ LAK٤٫١٥٣٦٢ NAD
١٠٬٠٠٠ LAK٨٫٣٠٧٢٥ NAD

حوِّل الدولار الناميبي إلى الكيب اللاوسي

nad
NAD
lak
LAK
١ NAD١٬٢٠٣٫٧٧ LAK
٥ NAD٦٬٠١٨٫٨٤ LAK
١٠ NAD١٢٬٠٣٧٫٧ LAK
٢٥ NAD٣٠٬٠٩٤٫٢ LAK
٥٠ NAD٦٠٬١٨٨٫٤ LAK
١٠٠ NAD١٢٠٬٣٧٧ LAK
٥٠٠ NAD٦٠١٬٨٨٤ LAK
١٬٠٠٠ NAD١٬٢٠٣٬٧٧٠ LAK
٥٬٠٠٠ NAD٦٬٠١٨٬٨٤٠ LAK
١٠٬٠٠٠ NAD١٢٬٠٣٧٬٧٠٠ LAK

مخطط LAK إلى NAD

1 LAK = ٠ NAD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدولار الناميبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٨٨٣٠٨٠٫٠٠٠٩٠٠٣٩
منخفض
٠٫٠٠٠٨١٧٠٥٠٫٠٠٠٨١٧٠٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٨٤٢٣٤٠٫٠٠٠٨٦٢٥٩
التقلب
٠٫٨٩٪؜٠٫٨٥٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
nad

NAD - الدولار الناميبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الناميبي هو سعر الصرف للزوج NAD إلى USD. رمز العملة لـ Namibian Dollars هو NAD. رمز العملة هو $.

More الدولار الناميبي info

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