١ LAK إلى MZN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٢٨٨٤٦٩٢٦ المتكال الموزمبيقي

1 MZN = ٣٤٦٫٦٥٧ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى المتكال الموزمبيقي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣١ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى المتكال الموزمبيقي

lak
LAK
mzn
MZN
١ LAK٠٫٠٠٢٨٨٤٦٩ MZN
٥ LAK٠٫٠١٤٤٢٣٥ MZN
١٠ LAK٠٫٠٢٨٨٤٦٩ MZN
٢٥ LAK٠٫٠٧٢١١٧٣ MZN
٥٠ LAK٠٫١٤٤٢٣٥ MZN
١٠٠ LAK٠٫٢٨٨٤٦٩ MZN
٥٠٠ LAK١٫٤٤٢٣٥ MZN
١٬٠٠٠ LAK٢٫٨٨٤٦٩ MZN
٥٬٠٠٠ LAK١٤٫٤٢٣٥ MZN
١٠٬٠٠٠ LAK٢٨٫٨٤٦٩ MZN

حوِّل المتكال الموزمبيقي إلى الكيب اللاوسي

mzn
MZN
lak
LAK
١ MZN٣٤٦٫٦٥٧ LAK
٥ MZN١٬٧٣٣٫٢٩ LAK
١٠ MZN٣٬٤٦٦٫٥٧ LAK
٢٥ MZN٨٬٦٦٦٫٤٣ LAK
٥٠ MZN١٧٬٣٣٢٫٩ LAK
١٠٠ MZN٣٤٬٦٦٥٫٧ LAK
٥٠٠ MZN١٧٣٬٣٢٩ LAK
١٬٠٠٠ MZN٣٤٦٬٦٥٧ LAK
٥٬٠٠٠ MZN١٬٧٣٣٬٢٩٠ LAK
١٠٬٠٠٠ MZN٣٬٤٦٦٬٥٧٠ LAK

مخطط LAK إلى MZN

1 LAK = ٠ MZN

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل المتكال الموزمبيقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٩٦٤٢٠٫٠٠٣٠٥٩١
منخفض
٠٫٠٠٢٨٧٢٦٠٫٠٠٢٨٧٢٦
المتوسط
٠٫٠٠٢٩١٧٩٠٫٠٠٢٩٦٤٧
التقلب
٠٫٤٧٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
mzn

MZN - المتكال الموزمبيقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المتكال الموزمبيقي هو سعر الصرف للزوج MZN إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZN. رمز العملة هو MT.

More المتكال الموزمبيقي info

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