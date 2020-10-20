١ LAK إلى MVR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٦٩٥٩٧٩٣٨ الروفيا المالديفية

1 MVR = ١٬٤٣٦٫٨٢ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الروفيا المالديفية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٧ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الروفيا المالديفية

lak
LAK
mvr
MVR
١ LAK٠٫٠٠٠٦٩٥٩٧٩ MVR
٥ LAK٠٫٠٠٣٤٧٩٩ MVR
١٠ LAK٠٫٠٠٦٩٥٩٧٩ MVR
٢٥ LAK٠٫٠١٧٣٩٩٥ MVR
٥٠ LAK٠٫٠٣٤٧٩٩ MVR
١٠٠ LAK٠٫٠٦٩٥٩٧٩ MVR
٥٠٠ LAK٠٫٣٤٧٩٩ MVR
١٬٠٠٠ LAK٠٫٦٩٥٩٧٩ MVR
٥٬٠٠٠ LAK٣٫٤٧٩٩ MVR
١٠٬٠٠٠ LAK٦٫٩٥٩٧٩ MVR

حوِّل الروفيا المالديفية إلى الكيب اللاوسي

mvr
MVR
lak
LAK
١ MVR١٬٤٣٦٫٨٢ LAK
٥ MVR٧٬١٨٤٫١٢ LAK
١٠ MVR١٤٬٣٦٨٫٢ LAK
٢٥ MVR٣٥٬٩٢٠٫٦ LAK
٥٠ MVR٧١٬٨٤١٫٢ LAK
١٠٠ MVR١٤٣٬٦٨٢ LAK
٥٠٠ MVR٧١٨٬٤١٢ LAK
١٬٠٠٠ MVR١٬٤٣٦٬٨٢٠ LAK
٥٬٠٠٠ MVR٧٬١٨٤٬١٢٠ LAK
١٠٬٠٠٠ MVR١٤٬٣٦٨٬٢٠٠ LAK

مخطط LAK إلى MVR

1 LAK = ٠ MVR

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الروفيا المالديفية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٧١٨٢٨٠٫٠٠٠٧٣٢٩٨
منخفض
٠٫٠٠٠٦٨٧٨٤٠٫٠٠٠٦٨٧٨٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٧٠٥٧٢٠٫٠٠٠٧١٦٦٤
التقلب
٠٫٦٦٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
mvr

MVR - الروفيا المالديفية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروفيا المالديفية هو سعر الصرف للزوج MVR إلى USD. رمز العملة لـ Maldivian Rufiyaa هو MVR. رمز العملة هو Rf.

More الروفيا المالديفية info

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