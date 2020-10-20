١ LAK إلى MUR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٢١٢٣٨٨١٩ الروبي الموريشي

1 MUR = ٤٧٠٫٨٣٦ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الروبي الموريشي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣١ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الروبي الموريشي

lak
LAK
mur
MUR
١ LAK٠٫٠٠٢١٢٣٨٨ MUR
٥ LAK٠٫٠١٠٦١٩٤ MUR
١٠ LAK٠٫٠٢١٢٣٨٨ MUR
٢٥ LAK٠٫٠٥٣٠٩٧ MUR
٥٠ LAK٠٫١٠٦١٩٤ MUR
١٠٠ LAK٠٫٢١٢٣٨٨ MUR
٥٠٠ LAK١٫٠٦١٩٤ MUR
١٬٠٠٠ LAK٢٫١٢٣٨٨ MUR
٥٬٠٠٠ LAK١٠٫٦١٩٤ MUR
١٠٬٠٠٠ LAK٢١٫٢٣٨٨ MUR

حوِّل الروبي الموريشي إلى الكيب اللاوسي

mur
MUR
lak
LAK
١ MUR٤٧٠٫٨٣٦ LAK
٥ MUR٢٬٣٥٤٫١٨ LAK
١٠ MUR٤٬٧٠٨٫٣٦ LAK
٢٥ MUR١١٬٧٧٠٫٩ LAK
٥٠ MUR٢٣٬٥٤١٫٨ LAK
١٠٠ MUR٤٧٬٠٨٣٫٦ LAK
٥٠٠ MUR٢٣٥٬٤١٨ LAK
١٬٠٠٠ MUR٤٧٠٬٨٣٦ LAK
٥٬٠٠٠ MUR٢٬٣٥٤٬١٨٠ LAK
١٠٬٠٠٠ MUR٤٬٧٠٨٬٣٦٠ LAK

مخطط LAK إلى MUR

1 LAK = ٠ MUR

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الروبي الموريشي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢١٧٠٧٠٫٠٠٢٢٤٠٤
منخفض
٠٫٠٠٢١١٣٢٠٫٠٠٢١١٣٢
المتوسط
٠٫٠٠٢١٣٦٦٠٫٠٠٢١٥٦٤
التقلب
٠٫٨١٪؜٠٫٧٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
mur

MUR - الروبي الموريشي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي الموريشي هو سعر الصرف للزوج MUR إلى USD. رمز العملة لـ Mauritian Rupees هو MUR. رمز العملة هو ₨.

More الروبي الموريشي info

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