١ LAK إلى MRU

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠١٧٨٧٧٩٦٦ الأوقية الموريتانية

1 MRU = ٥٥٩٫٣٤٨ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الأوقية الموريتانية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٧ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الأوقية الموريتانية

lak
LAK
mru
MRU
١ LAK٠٫٠٠١٧٨٧٨ MRU
٥ LAK٠٫٠٠٨٩٣٨٩٨ MRU
١٠ LAK٠٫٠١٧٨٧٨ MRU
٢٥ LAK٠٫٠٤٤٦٩٤٩ MRU
٥٠ LAK٠٫٠٨٩٣٨٩٨ MRU
١٠٠ LAK٠٫١٧٨٧٨ MRU
٥٠٠ LAK٠٫٨٩٣٨٩٨ MRU
١٬٠٠٠ LAK١٫٧٨٧٨ MRU
٥٬٠٠٠ LAK٨٫٩٣٨٩٨ MRU
١٠٬٠٠٠ LAK١٧٫٨٧٨ MRU

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الكيب اللاوسي

mru
MRU
lak
LAK
١ MRU٥٥٩٫٣٤٨ LAK
٥ MRU٢٬٧٩٦٫٧٤ LAK
١٠ MRU٥٬٥٩٣٫٤٨ LAK
٢٥ MRU١٣٬٩٨٣٫٧ LAK
٥٠ MRU٢٧٬٩٦٧٫٤ LAK
١٠٠ MRU٥٥٬٩٣٤٫٨ LAK
٥٠٠ MRU٢٧٩٬٦٧٤ LAK
١٬٠٠٠ MRU٥٥٩٬٣٤٨ LAK
٥٬٠٠٠ MRU٢٬٧٩٦٬٧٤٠ LAK
١٠٬٠٠٠ MRU٥٬٥٩٣٬٤٨٠ LAK

مخطط LAK إلى MRU

1 LAK = ٠ MRU

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الأوقية الموريتانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٨٤٠٥٠٫٠٠١٩١٤٣
منخفض
٠٫٠٠١٧٧٧٧٠٫٠٠١٧٧٧٧
المتوسط
٠٫٠٠١٨٠٥٤٠٫٠٠١٨٤٠٩
التقلب
٠٫٦٤٪؜٠٫٧٣٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
mru

MRU - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRU إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRU. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info

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