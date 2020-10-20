١ LAK إلى MOP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٣٦٢٩٥٥٦٩ الباتاكا الماكاوية

1 MOP = ٢٬٧٥٥٫١٦ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الباتاكا الماكاوية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٠ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الباتاكا الماكاوية

lak
LAK
mop
MOP
١ LAK٠٫٠٠٠٣٦٢٩٥٦ MOP
٥ LAK٠٫٠٠١٨١٤٧٨ MOP
١٠ LAK٠٫٠٠٣٦٢٩٥٦ MOP
٢٥ LAK٠٫٠٠٩٠٧٣٨٩ MOP
٥٠ LAK٠٫٠١٨١٤٧٨ MOP
١٠٠ LAK٠٫٠٣٦٢٩٥٦ MOP
٥٠٠ LAK٠٫١٨١٤٧٨ MOP
١٬٠٠٠ LAK٠٫٣٦٢٩٥٦ MOP
٥٬٠٠٠ LAK١٫٨١٤٧٨ MOP
١٠٬٠٠٠ LAK٣٫٦٢٩٥٦ MOP

حوِّل الباتاكا الماكاوية إلى الكيب اللاوسي

mop
MOP
lak
LAK
١ MOP٢٬٧٥٥٫١٦ LAK
٥ MOP١٣٬٧٧٥٫٨ LAK
١٠ MOP٢٧٬٥٥١٫٦ LAK
٢٥ MOP٦٨٬٨٧٨٫٩ LAK
٥٠ MOP١٣٧٬٧٥٨ LAK
١٠٠ MOP٢٧٥٬٥١٦ LAK
٥٠٠ MOP١٬٣٧٧٬٥٨٠ LAK
١٬٠٠٠ MOP٢٬٧٥٥٬١٦٠ LAK
٥٬٠٠٠ MOP١٣٬٧٧٥٬٨٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ MOP٢٧٬٥٥١٬٦٠٠ LAK

مخطط LAK إلى MOP

1 LAK = ٠ MOP

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الباتاكا الماكاوية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٣٧٤٨٧٠٫٠٠٠٣٨٤٨٥
منخفض
٠٫٠٠٠٣٦٢٧٥٠٫٠٠٠٣٦٢٧٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٣٦٨٥٤٠٫٠٠٠٣٧٤٣٥
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
mop

MOP - الباتاكا الماكاوية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الباتاكا الماكاوية هو سعر الصرف للزوج MOP إلى USD. رمز العملة لـ Macau Patacas هو MOP. رمز العملة هو MOP$.

More الباتاكا الماكاوية info

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