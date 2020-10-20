١ LAK إلى MKD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٢٥٧٢١٥٤٧ الدينار المقدوني

1 MKD = ٣٨٨٫٧٧٩ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدينار المقدوني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٠ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدينار المقدوني

lak
LAK
mkd
MKD
١ LAK٠٫٠٠٢٥٧٢١٥ MKD
٥ LAK٠٫٠١٢٨٦٠٨ MKD
١٠ LAK٠٫٠٢٥٧٢١٥ MKD
٢٥ LAK٠٫٠٦٤٣٠٣٩ MKD
٥٠ LAK٠٫١٢٨٦٠٨ MKD
١٠٠ LAK٠٫٢٥٧٢١٥ MKD
٥٠٠ LAK١٫٢٨٦٠٨ MKD
١٬٠٠٠ LAK٢٫٥٧٢١٥ MKD
٥٬٠٠٠ LAK١٢٫٨٦٠٨ MKD
١٠٬٠٠٠ LAK٢٥٫٧٢١٥ MKD

حوِّل الدينار المقدوني إلى الكيب اللاوسي

mkd
MKD
lak
LAK
١ MKD٣٨٨٫٧٧٩ LAK
٥ MKD١٬٩٤٣٫٩ LAK
١٠ MKD٣٬٨٨٧٫٧٩ LAK
٢٥ MKD٩٬٧١٩٫٤٨ LAK
٥٠ MKD١٩٬٤٣٩ LAK
١٠٠ MKD٣٨٬٨٧٧٫٩ LAK
٥٠٠ MKD١٩٤٬٣٩٠ LAK
١٬٠٠٠ MKD٣٨٨٬٧٧٩ LAK
٥٬٠٠٠ MKD١٬٩٤٣٬٩٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ MKD٣٬٨٨٧٬٧٩٠ LAK

مخطط LAK إلى MKD

1 LAK = ٠ MKD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدينار المقدوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٦٥٩٨٠٫٠٠٢٧٣٥٠
منخفض
٠٫٠٠٢٥٨٣٩٠٫٠٠٢٥٨٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٢٦٢٥٢٠٫٠٠٢٦٦٠٤
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٥٤٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
mkd

MKD - الدينار المقدوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار المقدوني هو سعر الصرف للزوج MKD إلى USD. رمز العملة لـ Macedonian Denars هو MKD. رمز العملة هو ден.

More الدينار المقدوني info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings