١ LAK إلى MGF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

١٫٠٤٢٢٠٦٣ Malagasy Franc

1 MGF = ٠٫٩٥٩٥٠٣ LAK

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى Malagasy Franc التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٦ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Malagasy Franc

lak
LAK
mgf
MGF
١ LAK١٫٠٤٢٢١ MGF
٥ LAK٥٫٢١١٠٣ MGF
١٠ LAK١٠٫٤٢٢١ MGF
٢٥ LAK٢٦٫٠٥٥٢ MGF
٥٠ LAK٥٢٫١١٠٣ MGF
١٠٠ LAK١٠٤٫٢٢١ MGF
٥٠٠ LAK٥٢١٫١٠٣ MGF
١٬٠٠٠ LAK١٬٠٤٢٫٢١ MGF
٥٬٠٠٠ LAK٥٬٢١١٫٠٣ MGF
١٠٬٠٠٠ LAK١٠٬٤٢٢٫١ MGF

حوِّل Malagasy Franc إلى الكيب اللاوسي

mgf
MGF
lak
LAK
١ MGF٠٫٩٥٩٥٠٣ LAK
٥ MGF٤٫٧٩٧٥١ LAK
١٠ MGF٩٫٥٩٥٠٣ LAK
٢٥ MGF٢٣٫٩٨٧٦ LAK
٥٠ MGF٤٧٫٩٧٥١ LAK
١٠٠ MGF٩٥٫٩٥٠٣ LAK
٥٠٠ MGF٤٧٩٫٧٥١ LAK
١٬٠٠٠ MGF٩٥٩٫٥٠٣ LAK
٥٬٠٠٠ MGF٤٬٧٩٧٫٥١ LAK
١٠٬٠٠٠ MGF٩٬٥٩٥٫٠٣ LAK

مخطط LAK إلى MGF

1 LAK = ٠ MGF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Malagasy Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٠٨٢٩٠٫٢١٠٠٤
منخفض
٠٫٢٠٢٢٢٠٫٢٠٢٢٢
المتوسط
٠٫٢٠٥١٤٠٫٢٠٦٣٢
التقلب
٠٫٦٨٪؜٠٫٧٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

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