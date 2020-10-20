١ LAK إلى MDL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٨٠٤٩١٥٥٨ الليو المولدوفي

1 MDL = ١٬٢٤٢٫٣٧ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الليو المولدوفي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٠ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الليو المولدوفي

lak
LAK
mdl
MDL
١ LAK٠٫٠٠٠٨٠٤٩١٦ MDL
٥ LAK٠٫٠٠٤٠٢٤٥٨ MDL
١٠ LAK٠٫٠٠٨٠٤٩١٦ MDL
٢٥ LAK٠٫٠٢٠١٢٢٩ MDL
٥٠ LAK٠٫٠٤٠٢٤٥٨ MDL
١٠٠ LAK٠٫٠٨٠٤٩١٦ MDL
٥٠٠ LAK٠٫٤٠٢٤٥٨ MDL
١٬٠٠٠ LAK٠٫٨٠٤٩١٦ MDL
٥٬٠٠٠ LAK٤٫٠٢٤٥٨ MDL
١٠٬٠٠٠ LAK٨٫٠٤٩١٦ MDL

حوِّل الليو المولدوفي إلى الكيب اللاوسي

mdl
MDL
lak
LAK
١ MDL١٬٢٤٢٫٣٧ LAK
٥ MDL٦٬٢١١٫٨٣ LAK
١٠ MDL١٢٬٤٢٣٫٧ LAK
٢٥ MDL٣١٬٠٥٩٫٢ LAK
٥٠ MDL٦٢٬١١٨٫٣ LAK
١٠٠ MDL١٢٤٬٢٣٧ LAK
٥٠٠ MDL٦٢١٬١٨٣ LAK
١٬٠٠٠ MDL١٬٢٤٢٬٣٧٠ LAK
٥٬٠٠٠ MDL٦٬٢١١٬٨٣٠ LAK
١٠٬٠٠٠ MDL١٢٬٤٢٣٬٧٠٠ LAK

مخطط LAK إلى MDL

1 LAK = ٠ MDL

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الليو المولدوفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٨٢٥٤٢٠٫٠٠٠٨٤١٢٣
منخفض
٠٫٠٠٠٨٠٤١٦٠٫٠٠٠٨٠٤١٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٨١٤٦٣٠٫٠٠٠٨٢٤٢٤
التقلب
٠٫٦١٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
mdl

MDL - الليو المولدوفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو المولدوفي هو سعر الصرف للزوج MDL إلى USD. رمز العملة لـ Moldovan Lei هو MDL. رمز العملة هو lei.

More الليو المولدوفي info

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