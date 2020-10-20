١ LAK إلى MAD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٤٤٨٥٨٦٦٣ الدرهم المغربي

1 MAD = ٢٬٢٢٩٫٢٢ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدرهم المغربي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٠ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدرهم المغربي

lak
LAK
mad
MAD
١ LAK٠٫٠٠٠٤٤٨٥٨٧ MAD
٥ LAK٠٫٠٠٢٢٤٢٩٣ MAD
١٠ LAK٠٫٠٠٤٤٨٥٨٧ MAD
٢٥ LAK٠٫٠١١٢١٤٧ MAD
٥٠ LAK٠٫٠٢٢٤٢٩٣ MAD
١٠٠ LAK٠٫٠٤٤٨٥٨٧ MAD
٥٠٠ LAK٠٫٢٢٤٢٩٣ MAD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٤٤٨٥٨٧ MAD
٥٬٠٠٠ LAK٢٫٢٤٢٩٣ MAD
١٠٬٠٠٠ LAK٤٫٤٨٥٨٧ MAD

حوِّل الدرهم المغربي إلى الكيب اللاوسي

mad
MAD
lak
LAK
١ MAD٢٬٢٢٩٫٢٢ LAK
٥ MAD١١٬١٤٦٫١ LAK
١٠ MAD٢٢٬٢٩٢٫٢ LAK
٢٥ MAD٥٥٬٧٣٠٫٦ LAK
٥٠ MAD١١١٬٤٦١ LAK
١٠٠ MAD٢٢٢٬٩٢٢ LAK
٥٠٠ MAD١٬١١٤٬٦١٠ LAK
١٬٠٠٠ MAD٢٬٢٢٩٬٢٢٠ LAK
٥٬٠٠٠ MAD١١٬١٤٦٬١٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ MAD٢٢٬٢٩٢٬٢٠٠ LAK

مخطط LAK إلى MAD

1 LAK = ٠ MAD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدرهم المغربي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٤٦٢٧٦٠٫٠٠٠٤٧٧٨٢
منخفض
٠٫٠٠٠٤٤٨٦٢٠٫٠٠٠٤٤٨٦٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٤٥٥٩٢٠٫٠٠٠٤٦٥٣٢
التقلب
٠٫٥٢٪؜٠٫٥٢٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
mad

MAD - الدرهم المغربي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرهم المغربي هو سعر الصرف للزوج MAD إلى USD. رمز العملة لـ Moroccan Dirhams هو MAD. رمز العملة هو MAD.

More الدرهم المغربي info

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