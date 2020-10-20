١ LAK إلى LYD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٢١٩١٦٨٢٤ الدينار الليبي

1 LYD = ٤٬٥٦٢٫٧٠ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدينار الليبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٠ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدينار الليبي

lak
LAK
lyd
LYD
١ LAK٠٫٠٠٠٢١٩١٦٨ LYD
٥ LAK٠٫٠٠١٠٩٥٨٤ LYD
١٠ LAK٠٫٠٠٢١٩١٦٨ LYD
٢٥ LAK٠٫٠٠٥٤٧٩٢١ LYD
٥٠ LAK٠٫٠١٠٩٥٨٤ LYD
١٠٠ LAK٠٫٠٢١٩١٦٨ LYD
٥٠٠ LAK٠٫١٠٩٥٨٤ LYD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٢١٩١٦٨ LYD
٥٬٠٠٠ LAK١٫٠٩٥٨٤ LYD
١٠٬٠٠٠ LAK٢٫١٩١٦٨ LYD

حوِّل الدينار الليبي إلى الكيب اللاوسي

lyd
LYD
lak
LAK
١ LYD٤٬٥٦٢٫٧ LAK
٥ LYD٢٢٬٨١٣٫٥ LAK
١٠ LYD٤٥٬٦٢٧ LAK
٢٥ LYD١١٤٬٠٦٨ LAK
٥٠ LYD٢٢٨٬١٣٥ LAK
١٠٠ LYD٤٥٦٬٢٧٠ LAK
٥٠٠ LYD٢٬٢٨١٬٣٥٠ LAK
١٬٠٠٠ LYD٤٬٥٦٢٬٧٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ LYD٢٢٬٨١٣٬٥٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ LYD٤٥٬٦٢٧٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى LYD

1 LAK = ٠ LYD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدينار الليبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢٢٥٥٦٠٫٠٠٠٢٣٢٩٦
منخفض
٠٫٠٠٠٢١٩١٥٠٫٠٠٠٢١٩١٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٢٢٣٤٠٫٠٠٠٢٢٥٧١
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٦٣٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
lyd

LYD - الدينار الليبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الليبي هو سعر الصرف للزوج LYD إلى USD. رمز العملة لـ Libyan Dinars هو LYD. رمز العملة هو LD.

More الدينار الليبي info

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