١ LAK إلى LUNA

١ الكيب اللاوسي =
٠٫٠٠٠١٣٨٤٣٩٥٤١٧٤٣ Terra
1 LUNA = ٧٬٢٢٣٫٣٧ LAK
محوّل العملات مِن XE
١ الكيب اللاوسي =
٠٫٠٠٠١٣٨٤٣٩٥٤١٧٤٣ Terra
1 LUNA = ٧٬٢٢٣٫٣٧ LAK
LAK
LUNA
|١ LAK
|٠٫٠٠٠١٣٨٤٤ LUNA
|٥ LAK
|٠٫٠٠٠٦٩٢١٩٨ LUNA
|١٠ LAK
|٠٫٠٠١٣٨٤٤ LUNA
|٢٥ LAK
|٠٫٠٠٣٤٦٠٩٩ LUNA
|٥٠ LAK
|٠٫٠٠٦٩٢١٩٨ LUNA
|١٠٠ LAK
|٠٫٠١٣٨٤٤ LUNA
|٥٠٠ LAK
|٠٫٠٦٩٢١٩٨ LUNA
|١٬٠٠٠ LAK
|٠٫١٣٨٤٤ LUNA
|٥٬٠٠٠ LAK
|٠٫٦٩٢١٩٨ LUNA
|١٠٬٠٠٠ LAK
|١٫٣٨٤٤ LUNA
LUNA
LAK
|١ LUNA
|٧٬٢٢٣٫٣٧ LAK
|٥ LUNA
|٣٦٬١١٦٫٨ LAK
|١٠ LUNA
|٧٢٬٢٣٣٫٧ LAK
|٢٥ LUNA
|١٨٠٬٥٨٤ LAK
|٥٠ LUNA
|٣٦١٬١٦٨ LAK
|١٠٠ LUNA
|٧٢٢٬٣٣٧ LAK
|٥٠٠ LUNA
|٣٬٦١١٬٦٨٠ LAK
|١٬٠٠٠ LUNA
|٧٬٢٢٣٬٣٧٠ LAK
|٥٬٠٠٠ LUNA
|٣٦٬١١٦٬٨٠٠ LAK
|١٠٬٠٠٠ LUNA
|٧٢٬٢٣٣٬٧٠٠ LAK
1 LAK = ٠ LUNA
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠١٧٣٣٤
|٠٫٠٠٠١٧٣٨٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٨٠٣٠٩
|٠٫٠٠٠٠٨٠٣٠٩
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠١٢٩١٦
|٠٫٠٠٠١٢٩٥٨
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|١٢٫٦٣٪
|١٢٫٨٣٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.More الكيب اللاوسي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Terra هو سعر الصرف للزوج LUNA إلى USD. رمز العملة لـ Terra هو LUNA.More Terra info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings