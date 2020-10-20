١ LAK إلى LUNA

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

‏٠٫٠٠٠١٣٨٤٣٩٥٤١٧٤٣ Terra

1 LUNA = ٧٬٢٢٣٫٣٧ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الكيب اللاوسي إلى Terra التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٦ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Terra

lak
LAK
luna
LUNA
١ LAK٠٫٠٠٠١٣٨٤٤ LUNA
٥ LAK٠٫٠٠٠٦٩٢١٩٨ LUNA
١٠ LAK٠٫٠٠١٣٨٤٤ LUNA
٢٥ LAK٠٫٠٠٣٤٦٠٩٩ LUNA
٥٠ LAK٠٫٠٠٦٩٢١٩٨ LUNA
١٠٠ LAK٠٫٠١٣٨٤٤ LUNA
٥٠٠ LAK٠٫٠٦٩٢١٩٨ LUNA
١٬٠٠٠ LAK٠٫١٣٨٤٤ LUNA
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٦٩٢١٩٨ LUNA
١٠٬٠٠٠ LAK١٫٣٨٤٤ LUNA

حوِّل Terra إلى الكيب اللاوسي

luna
LUNA
lak
LAK
١ LUNA٧٬٢٢٣٫٣٧ LAK
٥ LUNA٣٦٬١١٦٫٨ LAK
١٠ LUNA٧٢٬٢٣٣٫٧ LAK
٢٥ LUNA١٨٠٬٥٨٤ LAK
٥٠ LUNA٣٦١٬١٦٨ LAK
١٠٠ LUNA٧٢٢٬٣٣٧ LAK
٥٠٠ LUNA٣٬٦١١٬٦٨٠ LAK
١٬٠٠٠ LUNA٧٬٢٢٣٬٣٧٠ LAK
٥٬٠٠٠ LUNA٣٦٬١١٦٬٨٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ LUNA٧٢٬٢٣٣٬٧٠٠ LAK

مخطط LAK إلى LUNA

1 LAK = ٠ LUNA

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Terra

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٧٣٣٤٠٫٠٠٠١٧٣٨٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٨٠٣٠٩٠٫٠٠٠٠٨٠٣٠٩
المتوسط
٠٫٠٠٠١٢٩١٦٠٫٠٠٠١٢٩٥٨
التقلب
١٢٫٦٣٪؜١٢٫٨٣٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
luna

LUNA - Terra

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Terra هو سعر الصرف للزوج LUNA إلى USD. رمز العملة لـ Terra هو LUNA.

More Terra info

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