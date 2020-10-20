١ LAK إلى LUF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠١٦٨٦٦٩٨٩ Luxembourg Franc

1 LUF = ٥٩٢٫٨٧٤ LAK

LUF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى Luxembourg Franc التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٦ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Luxembourg Franc

lak
LAK
luf
LUF
١ LAK٠٫٠٠١٦٨٦٧ LUF
٥ LAK٠٫٠٠٨٤٣٣٤٩ LUF
١٠ LAK٠٫٠١٦٨٦٧ LUF
٢٥ LAK٠٫٠٤٢١٦٧٥ LUF
٥٠ LAK٠٫٠٨٤٣٣٤٩ LUF
١٠٠ LAK٠٫١٦٨٦٧ LUF
٥٠٠ LAK٠٫٨٤٣٣٤٩ LUF
١٬٠٠٠ LAK١٫٦٨٦٧ LUF
٥٬٠٠٠ LAK٨٫٤٣٣٤٩ LUF
١٠٬٠٠٠ LAK١٦٫٨٦٧ LUF

حوِّل Luxembourg Franc إلى الكيب اللاوسي

luf
LUF
lak
LAK
١ LUF٥٩٢٫٨٧٤ LAK
٥ LUF٢٬٩٦٤٫٣٧ LAK
١٠ LUF٥٬٩٢٨٫٧٤ LAK
٢٥ LUF١٤٬٨٢١٫٩ LAK
٥٠ LUF٢٩٬٦٤٣٫٧ LAK
١٠٠ LUF٥٩٬٢٨٧٫٤ LAK
٥٠٠ LUF٢٩٦٬٤٣٧ LAK
١٬٠٠٠ LUF٥٩٢٬٨٧٤ LAK
٥٬٠٠٠ LUF٢٬٩٦٤٬٣٧٠ LAK
١٠٬٠٠٠ LUF٥٬٩٢٨٬٧٤٠ LAK

مخطط LAK إلى LUF

1 LAK = ٠ LUF

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Luxembourg Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٣٢٠٦٠٫٠٠٠٠٤٤٥٣٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٢٥٩٣٠٫٠٠٠٠٤٣١٨٨
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
luf

LUF - Luxembourg Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Luxembourg Franc هو سعر الصرف للزوج LUF إلى USD. رمز العملة لـ Luxembourg Francs هو LUF.

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