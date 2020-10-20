١ LAK إلى LKR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠١٣٧٢٣٥١٥ الروبية السريلانكية

1 LKR = ٧٢٫٨٦٧٦ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الروبية السريلانكية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٢٩ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الروبية السريلانكية

lak
LAK
lkr
LKR
١ LAK٠٫٠١٣٧٢٣٥ LKR
٥ LAK٠٫٠٦٨٦١٧٦ LKR
١٠ LAK٠٫١٣٧٢٣٥ LKR
٢٥ LAK٠٫٣٤٣٠٨٨ LKR
٥٠ LAK٠٫٦٨٦١٧٦ LKR
١٠٠ LAK١٫٣٧٢٣٥ LKR
٥٠٠ LAK٦٫٨٦١٧٦ LKR
١٬٠٠٠ LAK١٣٫٧٢٣٥ LKR
٥٬٠٠٠ LAK٦٨٫٦١٧٦ LKR
١٠٬٠٠٠ LAK١٣٧٫٢٣٥ LKR

حوِّل الروبية السريلانكية إلى الكيب اللاوسي

lkr
LKR
lak
LAK
١ LKR٧٢٫٨٦٧٦ LAK
٥ LKR٣٦٤٫٣٣٨ LAK
١٠ LKR٧٢٨٫٦٧٦ LAK
٢٥ LKR١٬٨٢١٫٦٩ LAK
٥٠ LKR٣٬٦٤٣٫٣٨ LAK
١٠٠ LKR٧٬٢٨٦٫٧٦ LAK
٥٠٠ LKR٣٦٬٤٣٣٫٨ LAK
١٬٠٠٠ LKR٧٢٬٨٦٧٫٦ LAK
٥٬٠٠٠ LKR٣٦٤٬٣٣٨ LAK
١٠٬٠٠٠ LKR٧٢٨٬٦٧٦ LAK

مخطط LAK إلى LKR

1 LAK = ٠ LKR

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الروبية السريلانكية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٤١٣١٠٫٠١٤٢٣٠
منخفض
٠٫٠١٣٧٦٤٠٫٠١٣٧٦٤
المتوسط
٠٫٠١٣٩٥٠٠٫٠١٣٩٩٨
التقلب
٠٫٥٥٪؜٠٫٥٣٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
lkr

LKR - الروبية السريلانكية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية السريلانكية هو سعر الصرف للزوج LKR إلى USD. رمز العملة لـ Sri Lankan Rupees هو LKR. رمز العملة هو ₨.

More الروبية السريلانكية info

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