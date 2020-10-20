١ LAK إلى LINK

١ الكيب اللاوسي =
٠٫٠٠٠٠٠٣٤٤٣٢٩٥٨٨٢ Chainlink
1 LINK = ٢٩٠٬٤١٩ LAK
محوّل العملات مِن XE
١ الكيب اللاوسي =
٠٫٠٠٠٠٠٣٤٤٣٢٩٥٨٨٢ Chainlink
1 LINK = ٢٩٠٬٤١٩ LAK
LAK
LINK
|١ LAK
|٠٫٠٠٠٠٠٣٤٤٣٣ LINK
|٥ LAK
|٠٫٠٠٠٠١٧٢١٦٥ LINK
|١٠ LAK
|٠٫٠٠٠٠٣٤٤٣٣ LINK
|٢٥ LAK
|٠٫٠٠٠٠٨٦٠٨٢٤ LINK
|٥٠ LAK
|٠٫٠٠٠١٧٢١٦٥ LINK
|١٠٠ LAK
|٠٫٠٠٠٣٤٤٣٣ LINK
|٥٠٠ LAK
|٠٫٠٠١٧٢١٦٥ LINK
|١٬٠٠٠ LAK
|٠٫٠٠٣٤٤٣٣ LINK
|٥٬٠٠٠ LAK
|٠٫٠١٧٢١٦٥ LINK
|١٠٬٠٠٠ LAK
|٠٫٠٣٤٤٣٣ LINK
LINK
LAK
|١ LINK
|٢٩٠٬٤١٩ LAK
|٥ LINK
|١٬٤٥٢٬١٠٠ LAK
|١٠ LINK
|٢٬٩٠٤٬١٩٠ LAK
|٢٥ LINK
|٧٬٢٦٠٬٤٩٠ LAK
|٥٠ LINK
|١٤٬٥٢١٬٠٠٠ LAK
|١٠٠ LINK
|٢٩٬٠٤١٬٩٠٠ LAK
|٥٠٠ LINK
|١٤٥٬٢١٠٬٠٠٠ LAK
|١٬٠٠٠ LINK
|٢٩٠٬٤١٩٬٠٠٠ LAK
|٥٬٠٠٠ LINK
|١٬٤٥٢٬١٠٠٬٠٠٠ LAK
|١٠٬٠٠٠ LINK
|٢٬٩٠٤٬١٩٠٬٠٠٠ LAK
1 LAK = ٠ LINK
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٠٣٤٤٤٩
|٠٫٠٠٠٠٠٣٦٠١٦
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٠٢٦٢٢٠
|٠٫٠٠٠٠٠٢٤٧٨٩
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٠٣٠٨٤٨
|٠٫٠٠٠٠٠٣٠٦٩٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٣٫٤٠٪
|٣٫٩٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.More الكيب اللاوسي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chainlink هو سعر الصرف للزوج LINK إلى USD. رمز العملة لـ Chainlink هو LINK.More Chainlink info
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