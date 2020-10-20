١ LAK إلى LBP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٤٫١٠٤٢٨١٣ الجنيه اللبناني

1 LBP = ٠٫٢٤٣٦٤٨ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الجنيه اللبناني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٩ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الجنيه اللبناني

lak
LAK
lbp
LBP
١ LAK٤٫١٠٤٢٨ LBP
٥ LAK٢٠٫٥٢١٤ LBP
١٠ LAK٤١٫٠٤٢٨ LBP
٢٥ LAK١٠٢٫٦٠٧ LBP
٥٠ LAK٢٠٥٫٢١٤ LBP
١٠٠ LAK٤١٠٫٤٢٨ LBP
٥٠٠ LAK٢٬٠٥٢٫١٤ LBP
١٬٠٠٠ LAK٤٬١٠٤٫٢٨ LBP
٥٬٠٠٠ LAK٢٠٬٥٢١٫٤ LBP
١٠٬٠٠٠ LAK٤١٬٠٤٢٫٨ LBP

حوِّل الجنيه اللبناني إلى الكيب اللاوسي

lbp
LBP
lak
LAK
١ LBP٠٫٢٤٣٦٤٨ LAK
٥ LBP١٫٢١٨٢٤ LAK
١٠ LBP٢٫٤٣٦٤٨ LAK
٢٥ LBP٦٫٠٩١٢ LAK
٥٠ LBP١٢٫١٨٢٤ LAK
١٠٠ LBP٢٤٫٣٦٤٨ LAK
٥٠٠ LBP١٢١٫٨٢٤ LAK
١٬٠٠٠ LBP٢٤٣٫٦٤٨ LAK
٥٬٠٠٠ LBP١٬٢١٨٫٢٤ LAK
١٠٬٠٠٠ LBP٢٬٤٣٦٫٤٨ LAK

مخطط LAK إلى LBP

1 LAK = ٠ LBP

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الجنيه اللبناني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫٢٣٦٨٤٫٣٧٥٨
منخفض
٤٫٠٧٠٢٤٫٠٧٠٢
المتوسط
٤٫١٥٩٢٤٫٢٢٥٠
التقلب
١٫٠٤٪؜١٫٠٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
lbp

LBP - الجنيه اللبناني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه اللبناني هو سعر الصرف للزوج LBP إلى USD. رمز العملة لـ Lebanese Pounds هو LBP. رمز العملة هو £.

More الجنيه اللبناني info

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