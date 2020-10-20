١ LAK إلى KZT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٢١٤٧٥٢٥٢ التنج الكازاخستاني

1 KZT = ٤٦٫٥٦٥٢ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى التنج الكازاخستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٩ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى التنج الكازاخستاني

lak
LAK
kzt
KZT
١ LAK٠٫٠٢١٤٧٥٣ KZT
٥ LAK٠٫١٠٧٣٧٦ KZT
١٠ LAK٠٫٢١٤٧٥٣ KZT
٢٥ LAK٠٫٥٣٦٨٨١ KZT
٥٠ LAK١٫٠٧٣٧٦ KZT
١٠٠ LAK٢٫١٤٧٥٣ KZT
٥٠٠ LAK١٠٫٧٣٧٦ KZT
١٬٠٠٠ LAK٢١٫٤٧٥٣ KZT
٥٬٠٠٠ LAK١٠٧٫٣٧٦ KZT
١٠٬٠٠٠ LAK٢١٤٫٧٥٣ KZT

حوِّل التنج الكازاخستاني إلى الكيب اللاوسي

kzt
KZT
lak
LAK
١ KZT٤٦٫٥٦٥٢ LAK
٥ KZT٢٣٢٫٨٢٦ LAK
١٠ KZT٤٦٥٫٦٥٢ LAK
٢٥ KZT١٬١٦٤٫١٣ LAK
٥٠ KZT٢٬٣٢٨٫٢٦ LAK
١٠٠ KZT٤٬٦٥٦٫٥٢ LAK
٥٠٠ KZT٢٣٬٢٨٢٫٦ LAK
١٬٠٠٠ KZT٤٦٬٥٦٥٫٢ LAK
٥٬٠٠٠ KZT٢٣٢٬٨٢٦ LAK
١٠٬٠٠٠ KZT٤٦٥٬٦٥٢ LAK

مخطط LAK إلى KZT

1 LAK = ٠ KZT

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل التنج الكازاخستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢١٥١٦٠٫٠٢١٥١٦
منخفض
٠٫٠٢٠٦١٩٠٫٠٢٠٥٤٤
المتوسط
٠٫٠٢١٠٢٩٠٫٠٢٠٨٨٢
التقلب
٠٫٧٢٪؜٠٫٦٤٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
kzt

KZT - التنج الكازاخستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التنج الكازاخستاني هو سعر الصرف للزوج KZT إلى USD. رمز العملة لـ Kazakhstani Tenge هو KZT. رمز العملة هو ₸.

More التنج الكازاخستاني info

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