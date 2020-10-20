١ LAK إلى KRW

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٦٢٣٤٤٣٩٥ الون الكوري الجنوبي

1 KRW = ١٦٫٠٣٩٩ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الون الكوري الجنوبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٩ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الون الكوري الجنوبي

lak
LAK
krw
KRW
١ LAK٠٫٠٦٢٣٤٤٤ KRW
٥ LAK٠٫٣١١٧٢٢ KRW
١٠ LAK٠٫٦٢٣٤٤٤ KRW
٢٥ LAK١٫٥٥٨٦١ KRW
٥٠ LAK٣٫١١٧٢٢ KRW
١٠٠ LAK٦٫٢٣٤٤٤ KRW
٥٠٠ LAK٣١٫١٧٢٢ KRW
١٬٠٠٠ LAK٦٢٫٣٤٤٤ KRW
٥٬٠٠٠ LAK٣١١٫٧٢٢ KRW
١٠٬٠٠٠ LAK٦٢٣٫٤٤٤ KRW

حوِّل الون الكوري الجنوبي إلى الكيب اللاوسي

krw
KRW
lak
LAK
١ KRW١٦٫٠٣٩٩ LAK
٥ KRW٨٠٫١٩٩٧ LAK
١٠ KRW١٦٠٫٣٩٩ LAK
٢٥ KRW٤٠٠٫٩٩٨ LAK
٥٠ KRW٨٠١٫٩٩٧ LAK
١٠٠ KRW١٬٦٠٣٫٩٩ LAK
٥٠٠ KRW٨٬٠١٩٫٩٧ LAK
١٬٠٠٠ KRW١٦٬٠٣٩٫٩ LAK
٥٬٠٠٠ KRW٨٠٬١٩٩٫٧ LAK
١٠٬٠٠٠ KRW١٦٠٬٣٩٩ LAK

مخطط LAK إلى KRW

1 LAK = ٠ KRW

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الون الكوري الجنوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦٤١٥٠٠٫٠٦٥٤٢٠
منخفض
٠٫٠٦٢٣٦٥٠٫٠٦٢٣٦٥
المتوسط
٠٫٠٦٣٢٨٢٠٫٠٦٣٨٠٤
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
krw

KRW - الون الكوري الجنوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الون الكوري الجنوبي هو سعر الصرف للزوج KRW إلى USD. رمز العملة لـ South Korean Won هو KRW. رمز العملة هو ₩.

More الون الكوري الجنوبي info

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